Pietro Lombardi redet Klartext: „Komplett andere Liga“

Pietro Lombardi ist nicht so der Mensch der ruhigen Töne. Wenn der „DSDS“-Sieger etwas macht, dann macht er es richtig. Und weiß auch sein Geleistetes richtig in Szene zu setzen.

So ist wenig verwunderlich, dass Pietro Lombardi nicht mit Superlativen sparte, als er das kommende Video zu seinem neuen Song „Warum“ ankündigte.

Pietro Lombardi: „Ich freue mich extrem auf diesen Song“

Das erscheint bereits in der kommenden Woche, am 15. Januar genauer gesagt, und wenn man Pietro Lombardi Glauben schenken mag, werden sowohl Video als auch Song ein richtiges Brett.

-----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-----------------

„Ich freue mich extrem auf diesen Song“, erzählt Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story. Und weiter: „Es ist ne andere Richtung. Das Video ist komplett eine andere Liga. Sag' ich euch ehrlich.“

Pietro Lombardi: Für sein neues Video holt er einen echten Star

Man darf also gespannt sein. Wenn man sich jedoch den Namen des Kopfes hinters Pietros neuem Video ansieht, darf man sich auf einiges gefasst machen.

So war der Wuppertaler Marvin Ströter bereits für das Musikvideo zu Nico Santos' Hit „Play with Fire“ verantwortlich. Und das sparte bekanntlich nicht an Effekten und Einfallsreichtum.

-----------------------

-----------------------

Doch Nico Santos war nicht der einzige namhafte Künstler, dem Ströter ein Video zaubern durfte. Auch Clueso, Lena oder Cro vertrauten schon dem Wuppertaler.

Zuletzt hatte Pietro Lombardi jedoch wenig zu lachen. Er wurde Opfer eines üblen Verbrechens. Was passiert ist, liest du hier.