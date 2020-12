Pietro Lombardi: Emotionale Worte an Alessio – „Manchmal musst du verbranntes Essen essen“

Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio sind ein Herz und eine Seele. Auch wenn Pietro Lombardi seinen Sohn nicht so häufig öffentlich zeigt, wie es seine Ex-Frau Sarah Lombardi macht. Pietro drückt seine Zuneigung eher in Worten aus.

So veröffentlichte Pietro Lombardi auf Instagram ein kurzes Video. Sein Sohn liegt in seinem Arm, er streichelt zärtlich seinen Kopf. Im Hintergrund läuft der Song „Why i love you“ von Major. Das Gesicht von Alessio sieht man nicht. Dazu schreibt Pietro Lombardi gefühlvolle Zeilen, die zeigen, dass er auch manchmal als Vater an seine Grenzen kommt.

Pietro Lombardi: Ehrliche Worte an seinen Sohn Alessio

„Papa-Sohn-Team für immer“, schreibt Pietro Lombardi auf seinem Account. Und weiter: „Die Liebe zu dir ist unbezahlbar, dafür lebe ich. Ich weiß, dass ich kein perfekter Vater bin. Manchmal musst du verbranntes Essen essen oder ein 'Happy Meal' von McDonalds, oder es gibt eben nur einen Döner von nebenan, aber ich gebe ALLES, um für dich der beste Papa zu sein!“

-----------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-----------------------

Ehrliche und schöne Worte eines jungen Vaters an seinen Sohn. Und es scheint, als würde Alessio seinem Papa den Döner nicht übel nehmen. „Du liebst und akzeptierst Papa genau so wie er eben ist, nicht perfekt. Wir haben schon so viel durchgemacht zusammen. Mein kleiner Kämpfer, ich bin stolz, dein Papa zu sein“, so Pietro Lombardi.

Fans feiern Pietro Lombardis Liebeserklärung an seinen Sohn

Klar, dass die Fans die Sätze des Sängers feiern. So schreibt eine Anhängerin: „Vielleicht macht genau das nicht Perfekte dich perfekt.“ Während ein weiterer Fan hinzufügt: „Es gibt nichts Schöneres, als sein Kind in den Armen zu halten. Pure Liebe.“

Pure Liebe war wohl auch die Aktion eines Fans. Er schrieb Pietro Lombardi fünf Monate lang jeden Tag. Was der Sänger schlussendlich antwortete, liest du hier.