Pietro Lombardi kündigt an: „Habe große Pläne“ – es hat nichts mit Musik zu tun

Pietro Lombardi gewann 2011 die Castingshow DSDS, danach etablierte er sich als Sänger. Mittlerweile ist der 28-Jährige sogar ins Eis-Business von Lukas Podolski einstiegen.

Jetzt hat Pietro Lombardi aber wieder ganz neue Pläne. Er will sich einen großen Traum erfüllen. Sohn Alessio dürfte das besonders gefallen.

Pietro Lombardi verrät seinen großen Traum – „Ich wusste nur nicht, wie ich es umsetzen kann“

Seinen Türkei-Trip inklusive Video- und Promotiondrehs ist für Pietro Lombardi beendet, doch gleich steht ein neues Projekt für ihn an. Das hat er seinen Fans jetzt in der Instagram-Story verraten.

„Abseits der Musik und vielen anderen Projekten habe ich eine Sache vor, die ich auch durchziehen werde, weil es immer ein Traum war. Ich wusste nur nicht, wie ich es umsetzen kann“, beginnt Pietro Lombardi.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Dann lässt er die Bombe platzen: „Und zwar möchte ich eigene Kinderbücher rausbringen. Kinderreihen verbunden mit einem Hörbuch, dass ich selber einsprechen werde. Plus eine Kinder-App und vieles mehr. Ich habe große Pläne.“

Pietro Lombardi kündigte an, er werde sich in Deutschland an die ersten Zeichnungen der Charaktere setzen. „Ich bin zwar kein Picasso, aber irgendwas ist da schon. Natürlich wird es dann von einem guten Team besser gemacht. Das ist immer mein Traum gewesen“, so der Sänger.

Pietro Lombardi entschlossen: „Ich werde es durchziehen“

Wie groß sein Wunsch ist, unterstrich er dann nochmal: „Es ist egal, wie lange es dauern wird: ein Jahr, sechs Monate, zwei Jahre. Ich werde es durchziehen, ich wollte es schon immer machen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.“

Seinem Sohn Alessio erzählt er schon immer Fantasiegeschichten und der ist begeistert. Nur leider habe er sie am nächsten Tag vergessen, wenn Alessio danach fragt. Deswegen will er sich in Zukunft alles aufschreiben. „Mamas und Papas, ihr könnt euch freuen auf schöne Lombardi-Geschichten“, kündigt er an.

--------------------------------

--------------------------------

Im Sommer stehen bei Pietro Lombardi voraussichtlich erstmal ein paar Auftritte an. „Wenn wir Glück haben, dürfen wir sogar die große Tour spielen“, meint der 28-Jährige.

Wenn Pietro Lombardi aus der Türkei zurück ist, steht erstmal ein Einkauf ein. Im Urlaub ist ihm nämlich dieses Missgeschick passiert! (fs)