Pietro Lombardi singt über Sex – plötzlich mischt SIE sich ein: „Kann man dich kennenlernen?“

Seit seiner Trennung von Ex-Freundin Laura Maria Rypa im Oktober 2020 ist Pietro Lombardi wieder solo unterwegs. Zumindest der Öffentlichkeit hat der Sänger bisher keine neue Frau vorgestellt.

Dabei wird Pietro Lombardi von unzähligen Frauen angehimmelt. Selbst eine Promi-Dame scheint inzwischen ein Auge auf den Ex-Mann von Sarah Engels geworfen zu haben. Ob Pietro ihr widerstehen kann?

Pietro Lombardi: „Supertalent“-Moderatorin Lola Weippert will ihn kennenlernen

„Die Frauen, die auf mich zukommen, sind zu 90 Prozent die Frauen, die Fame wollen und sagen wollen: 'Ich bin jetzt mit Pietro zusammen'“, offenbart Pietro Lombardi im Interview mit RTL. Dennoch sehnt sich der Sänger nach Zweisamkeit. Insbesondere das Kuscheln mit einer Partnerin fehle dem 29-Jährigen.

Als Pietro Lombardi einen Rap-Song covert, schmilzt RTL-Moderatorin Lola Weippert dahin. Foto: IMAGO / Future Image

Wie praktisch, dass sich jetzt eine Dame bei ihm meldet, die selbst im Rampenlicht steht und nicht auf den Ruhm des Musikers angewiesen ist. Unter einem neuen Instagram-Clip von Pietro kommentiert niemand Geringeres als RTL-Moderatorin Lola Weippert: „Hi, kann man dich kennenlernen?“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Pietro Lombardi trällert: „Der Sex ist zu laut für Nachbarn“

Und dafür hat sich die 25-Jährige nicht einfach irgendein Video ausgesucht, sondern Pietros Cover des Rap-Songs „Auf & Ab“ (im Original von Montez). Darin singt er: „Ruf mich nicht an, wenn du wach wirst und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und der Sex ist zu laut für Nachbarn.“ Hui, ganz schön offensiv für Pietro Lombardi – der in seinen Liedern sonst eher die romantische Schiene fährt.

Doch Lola Weippert, die übrigens frisch getrennt ist, scheint das zu imponieren. Zufälligerweise moderiert sie seit diesem Herbst „Das Supertalent“, in dessen Jury Pietros guter Freund Lukas Podolski sitzt. Na, wenn sich da nicht bald mal die Wege kreuzen und Handynummern ausgetauscht werden... Auf den Kommentar der Blondine hat Pietro zwar nicht reagiert, aber vielleicht wurde das Gespräch auch direkt in den privaten Chat verlegt.

Eine neue Liebe wäre Pietro Lombardi jedenfalls zu wünschen. Denn: Seine Ex-Frau Sarah Engels strahlt, seitdem sie ihren Mann Julian kennengelernt hat, wie ein Honigkuchenpferd.

