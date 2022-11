Pietro Lombardi wehrt sich nach Sex-Aussage: „Als hätte ich etwas richtig Schlimmes gemacht“

Wenige Wochen vor dem Start der finalen DSDS-Staffel kämpft Pietro Lombardi um sein Saubermann-Image. Der inoffizielle Ziehsohn von Dieter Bohlen besticht normalerweise durch Großzügigkeit, Humor und Lebensfreude, doch jetzt hat sich der RTL-Star ordentlich in die Nesseln gesetzt.

Nach einer skandalträchtigen Aussage in seinem Pärchen-Podcast mit Freundin Laura muss sich Pietro Lombardi erklären und bittet seine Fans um Entschuldigung. Ob sie ihm die abkaufen können, ist jedoch fraglich.

Pietro Lombardi rechtfertigt sich: „Viel Ironie“

Es wirkt eher so, als wolle Pietro mit seiner Videobotschaft den Aufreger um seine Person so schnell wie möglich unter den Teppich kehren. Ein zweiminütiges Statement, das mal eben bei einem abendlichen Spaziergang abgedreht wird, soll den 30-Jährigen wieder zum Publikumsliebling für die ganze Familie machen.

Nur einen Tag, nachdem die Presse seine Aussage zum Thema Sex im Teenie-Alter aufgreift, rudert der DSDS-Star plötzlich zurück: „Für mein Empfinden war das eine ironische Aussage, aber es kam nicht bei allen so rüber. Doof gelaufen – muss ich mehr aufpassen, was ich sage.“ Nach einer aufrichtigen Einsicht klingt das allerdings nicht.

Zwar gibt Pietro Lombardi zu, dass „das Thema Kinder sehr sensibel“ sei, rechtfertigt seinen verbalen Ausrutscher dann jedoch damit, dass sein Podcast in „einer sehr lockeren Atmosphäre“ entstehe und „viel Ironie“ beinhalte. Ob er sich für seinen Comedy-Podcast da das richtige Thema ausgewählt hat?

Pietro Lombardi sieht sich als Opfer: „Werde in Schublade gepackt“

Pietro ist sich bewusst, dass er eine Vorbildfunktion zu erfüllen hat, dennoch scheint er die Kritik an seinen derben Sprüchen gar nicht wahrhaben zu wollen. „Trotzdem finde ich es schade, dass ich jetzt in so eine Schublade gepackt werde, als hätte ich irgendwas richtig, richtig Schlimmes gemacht. Das zeigt mir einfach, dass ich mich mit meinen Späßen bremsen muss“, so der Musiker in seiner Instagram-Story.

„Manchmal denke ich nicht nach. Sagt mir Laura auch immer“, heißt es zum Schluss. Pietro Lombardi versteckt sich also lieber hinter seiner Verträumtheit, als würde das sein Verhalten entschuldigen können.

Weitere News:

In einer neuen Folge des Podcasts „Laura und Pietro – ON OFF“ hat der DSDS-Star behauptet, dass sein Sohn bereits ab dem 13. Lebensjahr Sex haben dürfe. Er würde sich sogar schon darauf freuen, sein Kind eines Tages beim Sex zu hören. Anders wäre es jedoch, wenn er Vater einer Tochter wäre. Laut Pietro Lombardi habe „ein Mädchen viel schneller einen Ruf zu verlieren als ein Junge“.

Seine Ex-Frau Sarah Engels, mit der Pietro den gemeinsamen Sohn Alessio hat, distanziert sich öffentlich von diesen Aussagen.