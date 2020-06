Pietro Lombardi: Als er DAS erfährt, rastet er komplett aus

Pietro Lombardi nimmt seine Fans bei Instagram gerne mit. So auch am Donnerstagabend, als er vor dem Fernseher saß. Dabei erfuhr Pietro Lombardi etwas, was ihn aus den Latschen kippen ließ...

Es ist spät am Abend, als bei RTL die Late-Night-Show „Pocher - Gefährlich ehrlich“ von Comedian Oliver Pocher und Ehefrau Amira läuft. In ihrer Sendung lassen die beiden ganz unerwartet die Bombe platzen: Das Ehepaar bekommt das zweite gemeinsame Kind! Erst im November des vergangenen Jahres waren die beiden Eltern eines Sohnes geworden, jetzt steht erneut Nachwuchs ins Haus (hier mehr erfahren).

Pietro Lombardi rastet aus

Kumpel Pietro Lombardi wusste vor der Bekanntgabe anscheinend nichts und erfuhr vom Babyglück seiner Freunde aus dem Fernsehen.

Oliver und Amira Pocher werden wieder Eltern. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Zuletzt brachte Pietro Lombardi den Song 'Kämpferherz' für Alessio raus

Als er davon hörte, flippte er komplett aus. „Oli! Hä, Amira ist schwanger? Glückwunsch!“ Doch er scheint es einfach nicht glauben zu können. Weiter schreit er: „Ey! Was? Hihihi!“ So viel Freude über die Babynews von den Pochers hätte man bei Pietro Lombardi gar nicht erwartet. In seiner Instastory sind die Szenen zu sehen. Dazu schreibt er: „Unglaublich“ und ergänzt einen lachenden Emoji.

Pietro Lombardi rastet aus, als er die Babynews von den Pochers hört. Foto: Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

Wird Pietro Lombardi Patenonkel?

Auch den Post von Amira Pocher, mit dem sie ihre zweite Schwangerschaft bei Instagram offiziell machte, kommentierte der DSDS-Juror mit fünf Herzen. Die Fans haben gleich einen Vorschlag für die werdenden Eltern: Wird Pietro vielleicht Patenonkel?

Ein Fan kommentiert: „Patenonkel würde Dir stehen. Du bist so ein sympathischer, netter, junger Mann.“ Und ein anderer schreibt: „Patenonkel vielleicht?“ Ob es wirklich dazu kommen wird? Wir sind gespannt. (cs)