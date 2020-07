Pietro Lombardi: Panik in den Augen – was hat der Sänger hier nur gesehen?

View this post on Instagram

CINDERELLA HÖRPROBE❤️❤️❤️❤️❤️ Nach 3 etwas anderen Song bekommt ihr den Sommer Lombardi wieder zurück ich freu mich so krass auf Freitag ❤️ lasst uns als Team Gas geben bestellt euch CINDERELLA JETZT VOR DEN LINK FINDET IHR IN MEINER BIO SENDE EINE BESTELL BESTÄTIGUNG AUF pietrolombardi92@yahoo.com mit deiner Nummer und ich rufe dich an ❤️ link zum Song ist in der bio liebe euch Team lombi ❤️ teilt das Video in eurer Story und markiert eure Freunde ❤️