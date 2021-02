Pietro Lombardi: Jetzt ist es raus! DARAUF haben Fans gewartet

Darauf haben die Fans von Pietro Lombardi gewartet! Der Sänger hat tolle Neuigkeiten für sie!

Pietro Lombardi hat eine tolle Nachricht für seine Fans. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Pietro Lombardi ist der enge Kontakt zu seiner Fangemeinde sehr wichtig. Bei Instagram nimmt er seine Follower mit durch seinen Alltag und beantwortet auch immer wieder Fragen seiner Fans.

Pietro Lombardi lässt die Bombe platzen

So auch am Dienstag. Am Morgen stellte sich der 28-Jährigen wieder den neugierigen Fragen. Ein User wollte wissen: „Wird dein neuer Sommersong ein Brett?“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Darauf hatte Pietro Lombardi eine Antwort, der Liebhaber seiner Musik wohl Luftsprünge machen lässt.

Er schreibt: „Diesen Sommer kommen zwei Songs!!!“

Das ist mal eine Überraschung! Ob die beiden neuen Lieder so erfolgreich werden wie Pietro Lombardis Hits der vergangenen Jahre „Seniorita“, „Phänomenal“ oder „Cinderella“? Wir sind gespannt.

----------------------------------------

Pietro Lombardi: Ex-Frau Sarah bekommt Shitstorm

Auch Sarah Lombardi, die Ex-Frau von Pietro, hat gerade erst einen neuen Song herausgebracht. Doch im Vorfeld der Single „Ich“ gab es einen fiesen Shitstorm. Hier mehr dazu>>> (cs)