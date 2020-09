Pietro Lombardi: Erst die neue Freundin – jetzt überrascht er die Fans mit DIESER Nachricht

am 24.09.2020 um 13:10

Ganz schön viel los im Leben von Pietro Lombardi. Erst das Ende bei „Deutschland sucht den Superstar“, dann die neue Liebe zu Influencerin Laura Maria Ripa und jetzt DAS.

Pietro Lombardi scheint einen neuen Lebensabschnitt angehen zu wollen. Und wie macht man das? Richtig, mit großen Veränderungen. Anscheinend war die neue Freundin nach langer Single-Phase da nur der Anfang.

Pietro Lombardi: Erst eine neue Freundin und jetzt DAS

Pietro Lombardi verrät seinen Fans ein Geheimnis. Foto: pietrolombardi/Instagram

Denn in seiner Instagram-Story verriet Pietro nun, dass er eine ganz besondere Anschaffung plane. So fragte ein Fan den Sänger, ob er Tiere möge. Pietros Antwort: „Also ich habe nichts gegen Tiere. Sagen wir mal so: Sehr bald bekommen wir einen kleinen Freund.“

-----------------

Das ist Pietro & Sarahs Liebesgeschichte:

Pietro Lombardi und Sarah Engels lernten sich während der achten Staffel von DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) im Jahr 2011 kennen und lieben

Nach zwei Jahren Beziehung heiratete der DSDS-Sieger die Zweitplatzierte im März 2013

Im Juni 2015 wurde ihr Sohn Alessio geboren, der mit einem Herzfehler auf die Welt kam

Das Paar trennte sich im Oktober 2016, nachdem intime Bilder von Sarah und ihrem Ex Michael aufgetaucht waren

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

-----------------

Wann zieht das Tierchen im Hause Lombardi ein?

Die ersten Utensilien für den neuen Freund werden schon besorgt. Foto: pietrolombardi/Instagram

Und das „sehr bald“ könnte wirklich schon sehr bald sein. So teilte Pietro Lombardi am Mittwochnachmittag ein Bild, das ihn und Alessio mit dem Einkaufswagen eines bekannten Zoofachhandels zeigt.

-----------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis – „Wie in einem fremden Körper“

Pietro Lombardi: Fieser Diss seiner Ex-Frau Sarah – DAMIT hat der DSDS-Star nicht gerechnet

Pietro Lombardi: Schock! Sänger verlässt sein Haus, dann ...

-----------------

Um was für ein Tier es sich handelt, kann an dieser Stelle jedoch leider noch nicht aufgelöst werden. Wir sind uns aber sicher, dass Pietro das Rätsel bald auflösen wird.

Kein Rätsel ist es mehr, mit wem Pietro Lombardi nun sein zukünftiges Leben verbringen will. Doch was denkt eigentlich seine Ex-Freundin Sarah Lombardi über ihre Nachfolgerin? Ein Instagram-Post der hübschen Brünetten sorgte für ordentlich Ärger bei Pietros Fans. Hier findest du alle Infos.