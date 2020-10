Pietro Lombardi löscht Pärchenfoto mit Laura: Der Grund

Nanu? Ist Pietro Lombardi etwa wieder Single? Der DSDS-Star löscht aus heiterem Himmel ein Pärchenfoto mit seiner Freundin Laura.

Dabei sind Pietro Lombardi und die Influencerin doch frisch verliebt. Erst vor vier Wochen hat der Musiker seine Beziehung mit der attraktiven Blondine öffentlich gemacht. Ist jetzt schon wieder alles aus?

Pietro Lombardi löscht Pärchenfoto – weil er sich schämt

Ganz so ernst scheint es zum Glück nicht zu sein. Bei Instagram erklärt Pietro Lombardi, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Denn für seine neue Freundin schämt er sich keineswegs.

Stattdessen sei das Foto der Turteltauben einfach sehr unvorteilhaft für ihn selbst ausgefallen. „Nicht wundern, dass ich das Bild nach einer Stunde rausgenommen habe. Meine Kappe macht einen zu krassen Schatten im Gesicht“, begründet der 28-Jährige seine Entscheidung, das Bild zu löschen.

Pietro Lombardi zeigt in seiner Instagram-Story das Bild, das ihn so beschäftigt hat. Foto: pietrolombardi/Instagram

------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

------------------

Pietro Lombardi bedankt sich bei aufmerksamen Fans

In seiner Story veröffentlicht Pietro Lombardi das Bild dennoch erneut. Die neue Beziehung scheint dem Sänger viel Kraft zu geben und so richtet er noch ein paar liebevolle Worte an seine bessere Hälfte: „Haltet immer ganz fest an eurem Partner.“

Wie süß! Und auch bei seinen Fans will sich der Ex von Sarah Lombardi bedanken. Denn ohne seine aufmerksamen Follower wäre das unvorteilhafte Bild des Musikers vermutlich noch immer online. „Ist mir erst gar nicht aufgefallen. Danke an die aufmerksamen Supporter hier. Team Lombi, die Nummer 1“, schreibt Pietro Lombardi bei Instagram.

------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis – „Wie in einem fremden Körper“

Pietro Lombardi: Der Sänger hat's von Anfang an befürchtet: „Wusste, dass das passiert“

Pietro Lombardi: Erst die neue Freundin – jetzt überrascht er die Fans mit DIESER Nachricht

------------------

Pietro Lombardi und Laura Maria machen es Insta-offiziell

Pietro Lombardi und Laura Maria haben ihre Beziehung am 19. September öffentlich gemacht, indem sie süße Pärchenfotos bei Instagram teilten. Mit den Worten „Ich liebe dich“ stellte der 28-Jährige seinen Fans die neue Frau an seiner Seite vor.

In den Kommentaren wird das neue Traumpaar bereits gefeiert. Bleibt zu hoffen, dass die Zwei noch ganz lange glücklich miteinander sein werden.

Wie ernst es zwischen den beiden ist, zeigt ihre Familienplanung. Denn im Hause Lombardi gab es schon wieder Nachwuchs. Mehr dazu hier >>>