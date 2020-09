Pietro Lombardi: Peinlich-Panne live im Netz – „Was fällt euch auf?“

Er ist jung, er ist stylisch, nur das mit dem Anziehen müssen wir noch einmal üben. Bei Instagram teilte „Cinderella“-Sänger Pietro Lombardi ein kurzes Video, das ihm anscheinend äußerst peinlich war.

So sieht man Pietro Lombardi in seinem Auto sitzen. Mit dezent genervtem Unterton spricht er in die Kamera seines Smartphones: „Was fällt euch auf? Ja. Ich laufe die ganze Zeit in einem T-Shirt rum, das falschrum angezogen ist.“

Pietro Lombardi: Peinlicher Patzer bei Instagram

Ohje, welch Fauxpas. Klar, dass Pietro Lombardi da seine Fans mit einbinden muss. „Danke, dass ihr mich informiert. Das ist wahre Liebe“, ruft er seinen Fans zu.

----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neue Single „Cinderella“

2021 wird er nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen

------------------

Pietro Lombardi teilte seinen Fashion-Fauxpas bei Instagram. Foto: pietrolombardi/Instagram

Glücklicherweise hat Pietro Lombardi jedoch eine Lösung für die vertrackte Situation parat. „Sehr peinlich, aber jetzt drehen wir es wieder um und alles ist gut“, so der Sänger.

Pietro Lombardi: Großes Rätselraten um seine neue Freundin

Na, Gott sei Dank. So hätte sich Pietro auch nicht bei seiner neuen Flamme sehen lassen können. Schließlich will man besonders am Anfang einer Beziehung immer alles ganz perfekt machen. Bei wem es sich um die neue Frau an seiner Seite handelt? Bislang noch nicht klar. So macht Pietro Lombardi noch ein großes Geheimnis um seine neue Freundin.

------------------

Mehr News zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi mit überraschender Offenbarung: „Romantisch…“

Pietro Lombardi: Hat er sich hier verplappert? – Fans hoffen auf DSDS-Comeback

Pietro Lombardi: Eiskalt ersetzt – das hält er wirklich von Michael Wendler bei DSDS

------------------

Doch die Hinweise mehren sich, dass es sich um eine Influencerin handelt. Wer es sein könnte und was für sie spricht, kannst du hier nachlesen.