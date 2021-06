Pietro Lombardi: Deutliche Ansage an Lukas Podolski – DAMIT soll endlich Schluss sein

Deutliche Ansage von Pietro Lombardi an einen guten Kumpel! In den vergangenen Jahren wurden Lukas Podolski und Pietro Lombardi zu guten Freunden. In ihrer Wahl-Heimat Köln lernten sich der Fußballspieler und der DSDS-Star kennen. Aktuell verbringen sie sogar gemeinsam Zeit in der Türkei, wo Poldi seit Januar 2020 wieder unter Vertrag steht.

Pietro Lombardi macht Lukas Podolski eine Ansage. Foto: imago / Future Image

Die beiden Männer unterstützen sich also, wo es nur geht. Doch ausgerechnet an Lukas' Geburtstag übt Pietro Lombardi plötzlich Kritik an seinem Kumpel. Denn eine ganz bestimmte Sache möchte er dem Kicker nicht länger durchgehen lassen.

Pietro Lombardi und Lukas Podolski: Sie wurden enge Freunde

Am 4. Juni feiert Fußballstar Lukas Podolski seinen 36. Geburtstag. Der gebürtige Pole gehört zu den engsten Promi-Freunden von Pietro Lombardi. Da liegt es natürlich auf der Hand, dass der Musiker seinem Buddy zum Ehrentag einen Instagram-Beitrag widmet.

Lukas Podolski und Pietro Lombardi sind enge Freunde. Doch jetzt übt der Sänger plötzlich Kritik am Fußballstar. Foto: IMAGO / Future Image, IMAGO / Eibner

In seiner Instagram-Story teilt der DSDS-Liebling daher ein gemeinsames Foto der beiden. Darauf halten sie jeweils einen Becher von Pietros neuer Eiscreme in die Kamera. Wie gesagt: Egal, ob bei neuer Musik, einem eigenen Dönerladen oder eigenem Eis – Pietro und Poldi halten zusammen.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

----------------------------------------

Pietro Lombardi rügt Lukas Podolski öffentlich – DAS soll er endlich lassen

„Wir sind nicht nur Geschäftspartner, sondern Freunde. Bleib so wie du bist, bodenständig und einfach normal“, gratuliert Pietro Lombardi seinem Freund. Einen Seitenhieb in Richtung des Geburtstagskindes kann sich der Sänger dann doch nicht verkneifen.

„Eine Sache wünsche ich mir: Sag mir nicht so oft, dass ich abnehmen soll“, fordert der 28-Jährige vom Fußballer. Ups, da hat Poldi offenbar über die Stränge geschlagen.

Lukas Podolski achtet als Fußballspieler ganz besonders auf seine Figur. Foto: IMAGO / Eduard Bopp

Während der Profi-Kicker stets in bester Form ist, hadert Pietro Lombardi immer wieder mit seinem Körper, wie er seinen Followern kürzlich wieder verriet. Auf Kommentare seines durchtrainierten Kumpels würde er dabei natürlich gerne verzichten. Ob der Wink mit dem Zaunpfahl bei Lukas Podolski angekommen ist? Wir werden sehen.

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi springt im Urlaub ins Wasser – dann passiert das große Missgeschick

Pietro Lombardi: Bitter für den Sänger – jetzt könnte DAS rauskommen

Pietro Lombardi: Emotionales Video erwärmt Fan-Herzen – „Unglaublich schön“

----------------------------------------

Wie und für welchen Anlass Pietro Lombardi nun so schnell wie möglich abspecken möchte, erfährst du hier.

Pietro Lombardi will sich DIESEN Traum erfüllen – vor allem Sohn Alessio wird es freuen

Pietro Lombardi hat wieder ganz neue Pläne. Er will sich einen großen Traum erfüllen. Sohn Alessio dürfte das besonders gefallen. Erfahre mehr >>>

+++ Beatrice Egli: Sexy Bild mit wichtiger Botschaft – „Ein Augenblick kann so viel ändern“ +++

Dieter Bohlen: Üble Nachrichten für den Pop-Titan!

Schlechte Nachrichten für Dieter Bohlen! Was der Pop-Titan verkraften muss, findest du heraus, wenn du HIER klickst.