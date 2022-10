Pietro Lombardi: Heftige Vorwürfe gegen Sarah Engels – auch für Laura Maria hat das Konsequenzen

Pietro Lombardi hatte es in Sachen Liebe bekanntlich nicht immer leicht!

Seine Ehe mit Sarah Engels ging bereits nach kurzer Zeit in die Brüche, weil diese sich in einen anderen verguckt hatte. Die Folgen des Vertrauensbruchs und der Trennung verarbeitet Pietro Lombardi noch heute. Auch für seine aktuelle Freundin Laura Maria Rypa ist die Situation nicht einfach.

Pietro Lombardi leidet seit Trennung von Sarah Engels unter „Kontrollzwang“

Nach Trennung (2016) und Scheidung (2019) von Sarah Engels blieb Pietro Lombardi lange Single. Dann lernte er die Influencerin Laura Rypa kennen und lieben. Doch auch diese Beziehung scheiterte – und wurde vor einigen Monaten wiederbelebt.

Nun erwartet der Sänger mit der Blondine sein zweites Kind. Wie das Paar vor wenigen Tagen bekanntgab, wird Alessio einen Halbbruder bekommen.

Doch über der Liebe schwebt der dunkle Schatten der Vergangenheit. Pietro Lombardi macht seine Ex indirekt dafür verantwortlich, dass Beziehungs-Versuch Nummer Eins mit Laura Maria scheiterte. Betrogen zu werden hat Pietro zu einem eifersüchtigen Menschen gemacht, was seine aktuelle Partnerin mit den Worten „Für dich war da deswegen diese Angst“ umschreibt.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sprechen in „Laura und Pietro – ON OFF“ ganz offen

In ihrem Podcast „Laura und Pietro – ON OFF“ sprechen Laura und Pietro über dessen „Fremdgeh-Trauma“ und die bitteren Konsequenzen, die die Erfahrungen des 30-Jährigen auch für Rypa hatten. In dem AudioNow-Format, das seit Anfang September läuft, ist auch die Rede von Besuchen beim Paartherapeuten. Dort hätten Pietro und Laura versucht, die Vertrauens- und Kontrollängste des Sängers in den Griff zu kriegen.

Die Vorwürfe, die Pietro Lombardi im Nachgang der Trennung gegen Sarah Engels erhob, werden nun noch einmal von Laura Rypa untermauert. Sie macht Sarah für Pietros Verhaltensweisen, die zum Scheitern des ersten Beziehungsanlaufs führten, verantwortlich. „Ich musste darunter leiden, was dir widerfahren ist“, hört man die 26-Jährige in dem Podcast sagen.

Pietro Lombardis Eifersucht sogar bei Spaziergängen mit dem Hund ein Problem

„Egal, wo ich unterwegs war, da war null Vertrauen. Aber ich habe nie etwas gemacht, was dir dieses Gefühl gegeben hätte“, beklagt sich die Influencerin. Ihr Partner habe sich sogar aufgeregt, wenn sie um 22 Uhr mit ihrem Hund spazieren gegangen sei, „mir nicht geglaubt, gefragt ‚Willst du mich verarschen?'“

Pietro wiederum gesteht sich sein Problem ein und bekundet, daran arbeiten zu wollen.