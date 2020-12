Pietro Lombardi: Fan stellt ihm persönliche Date-Frage – seine Antwort ist eindeutig

Für Pietro Lombardi war es ein turbulentes Jahr. Der Sänger hatte endlich wieder eine Frau gefunden, mit der er sich hätte mehr vorstellen können. Doch die Beziehung mit Laura Maria Rypa zerbrach schon nach kurzer Zeit.

Ganz über die Influencerin hinweg zu sein, scheint Pietro Lombardi noch nicht. Nicht nur die Liedzeile seines neuen Songs lässt darauf schließen, sondern auch seine eindeutige Antwort auf eine private Fan-Frage.

Pietro Lombardi beantwortet einem Fan eine besondere Date-Frage. Foto: imago/Jörg Schüler

Pietro Lombardi beantwortet private Date-Frage

Auf Instagram veranstaltet der Ex-DSDS-Juror ein kurzes Q&A (Frage-Antwort-Spiel) mit seinen Followern. Und die interessiert natürlich eine Frage ganz besonders: „Hast du dich nach deiner letzten Beziehung schon mit Frauen getroffen bzw. gedatet?“ Pietros Antwort ist eindeutig: „Nein, habe ich nicht!“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Es folgt eine weitere Frage, die sich um Frauen dreht: „Wie kann dich eine Frau verzaubern?“ will ein neugieriger Fan wissen – und erhält als Antwort von Pietro Lombardi: „Mit Liebe“.

Pietro Lombardi: Noch Gefühle für seine Ex?

Verliebt war der Sänger zweifellos in seine Ex Laura Maria, teilte seine Gefühle für sie öffentlich. Dass er bislang noch kein Interesse an anderen Dates hatte, lässt eventuell vermuten, dass der 28-Jährige gefühlstechnisch noch nicht ganz befreit ist.

Pietro Lombardi überrascht seine Fans gerade auf Instagram. (Archivfoto) Foto: Henning Kaiser/dpa

Und auch sein brandneuer Song „Warum?“, den Pietro Lombardi erst vor wenigen Tagen ausschnittsweise vorgestellt hatte, beinhaltet eine eindeutige Liedzeile. „Sag warum konnte es so weit kommen, die Zeit ging so schnell rum. Warum schien alles so perfekt, jetzt bist du weg, nenne mir den Grund.“

Trauert Pietro Lombardi also wirklich noch seiner Ex hinterher? Die 25-Jährige tut ihre aktuelle Gefühlslage nicht offen kund, wie man ihrer Instagram-Seite entnehmen kann. Ob es für die beiden also noch mal eine Liebeschance gibt, bleibt abzuwarten… (jhe)