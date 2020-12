Pietro Lombardi: Fans flippen aus „Warum???“ – DAS steckt dahinter

Wenn man an Musik von Pietro Lombardi denkt, dann sind es meistens Gute-Launer-Sommerhits. Sozusagen das Markenzeichen des Ex-DSDS-Jurors. Jetzt überrascht Pietro Lombardi seine Fans allerdings mit etwas ganz Neuem:

Einer ersten Hörprobe seines brandneuen Songs. Und die hört sich völlig anders an als seine vorherige Musik.

Pietro Lombardi: Neuer Song ist was völlig anderes

Auf Instagram lässt Pietro Lombardi die Bombe platzen, teilt ein kurzes Video von sich beim Singen. So weit, so normal. Doch was er singt, hat nichts mit den vorherigen Hits wie „Cinderella“ oder „Bella Donna“ zu tun.

„Hörprobe „WARUM“!!!! Ich habe mich dafür entschieden, einen etwas anderen Sound zu machen für den Winter“, schreibt der 28-Jährige bei Instagram – und singt dazu ein paar Zeilen aus dem Song. Am 15.01. soll das Lied offiziell erscheinen. „Ich freue mich extrem drauf, ist ‘ne neue Art von Musik.“

Pietro Lombardi hat eine Überraschung für seine Fans. (Symbolbild) Foto: imago images / STAR-MEDIA

-----------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-----------------------

Hier kannst du dir selbst ein Bild davon machen, wie Pietros neuer Sound klingt:

Und Pietro Lombardi hat sogar noch eine weitere Überraschung für seine Anhänger im Gepäck. Die haben nämlich die Chance, einen persönlichen Anruf von Pietro zu halten, wenn sie den Song bereits vorbestellen.

Seine Fans sind schon mal begeistert, sie kommentieren:

„Geiler Sound“

„Yesss! Endlich“

„Hört sich schonmal sehr gut an“

„Mega“

„Warum freu ich mich so auf den Song? Warum?????“

Pietro Lombardi: Song für seine Ex Laura?

Beim genaueren Hinhören der Zeilen könnte man meinen, der DSDS-Star trauert noch einer ganz bestimmten Person hinterher: seiner Ex Laura Maria Rypa. „Sag warum konnte es so weit kommen, die Zeit ging so schnell rum. Warum schien alles so perfekt, jetzt bist du weg, nenne mir den Grund.“

-----------------------

-----------------------

In der Tat waren Pietro Lombardi und Laura nun wenige Monate ein Paar, turtelten öffentlich und gestanden sich sogar via Social Media ihre Liebe.

Jetzt stellt sich nur die Frage, was Laura wohl auf Pietros „Warum?“ antworten mag… Bislang postete sie nur ein Foto von sich auf einem Parkplatz. Kein Hinweis auf die Liedzeilen ihres Ex. (jhe)