Pietro Lombardi überrascht mit mysteriösen Worten – „Komplett neuer Pietro“

Jetzt überrascht er seine Fans schon wieder! In den vergangenen Wochen hielt Pietro Lombardi seine Fans in Liebesdingen auf Trab. Erst machte er seine neue Liebe mit Influencerin Laura Maria Ripa publik, dann folgte auch schon wieder das öffentliche Liebes-Aus.

Jetzt hat Pietro Lombardi zur Abwechslung ganz andere Neuigkeiten. Sie haben weniger mit Liebesgeschichten, dafür mit seiner Musik zu tun. Der Sänger kündigt nämlich etwas Großes an.

Pietro Lombardi überrascht seine Fans gerade auf Instagram. (Archivfoto) Foto: Henning Kaiser/dpa

Pietro Lombardi: Mysteriöse Worte

In seiner Instagram-Story lässt Pietro Lombardi die Bombe platzen: „Es wird bald ein neuer Song kommen. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber es wird ein komplett neuer Pietro sein“, kündigt der einstige DSDS-Juror jetzt auf Social Media an. Etwa eine komplett neue Musikrichtung?

-----------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-----------------------

Pietro Lombardi: „So habe ich mich selber auch noch nie gehört“

Zumindest scheint der 28-Jährige selbst ganz überrascht zu sein, was es von ihm bald zu hören gibt. „So habe ich mich selber auch noch nie gehört, sage ich ganz ehrlich. Aber wir wollten einfach mal was ausprobieren“, so Pietro.

Pietro Lombardi will ganz neue Musik machen. Foto: imago images / Future Image M. Kremer

Ob er in dem neu angekündigten Song wohl seine Trennung von Laura Maria Ripa verarbeitet?

-----------------------

-----------------------

Das zumindest wäre fast schon eine kleine Überraschung, schließlich hat Pietro Lombardi erst kürzlich auf Instagram deutlich gemacht, dass er nicht mehr gerne über das Thema Laura redet. „Wir sind kein Paar mehr und werden auch kein Paar mehr. Es sollte eben nicht sein und das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe.“

Über seinen neuen Song wird Pietro Lombardi das künftig aber sicherlich mehr tun…

Seine Ex schockierte übrigens neulich ihre Fans mit einer traurigen Offenbarung. Hier erfährst du mehr >>> (jhe)