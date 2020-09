Pietro Lombardi enthüllt über erstes Date mit Laura – „Geisteskrank“

Diese Nachricht war eine echte Bombe: Pietro Lombardi ist frisch verliebt. Doch noch mussten sich die Fans eine Zeit gedulden. Wer konnte nur die Glückliche sein?

Als dann die ersten Gerüchte die Runde machten, löste Pietro Lombardi das Rätsel selber auf. Bei der neuen Frau an seiner Seite handelt es sich um Laura Maria Ripa, eine Influencerin aus dem Rheinland.

Pietro Lombardi: Überraschung beim ersten Date mit Laura

Nun wühlte Pietro Lombardi abermals im Nähkästchen und sprach über das erste Date mit seiner jetzigen Freundin. Und das war wohl alles, nur nicht gewöhnlich.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neue Single „Cinderella“

2021 wird er nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen

„Mein Gefühl sagt mir, dass diese Story keiner glauben wird. Keiner. Ich habe es in dem Moment selber nicht geglaubt“, sorgt Pietro Lombardi für ordentlich Spannung.

Diese Geschichte ist echt irre

Pietro Lombardi spricht über seine erstes Date mit Laura. Foto: pietrolombardi/Instagram

Und ganz ehrlich, diese Geschichte ist wirklich kaum zu glauben. „Hört es euch an, es ist eine crazy Story. Wirklich. Wenn ich jetzt drüber nachdenke? Geisteskrank. Es klingelt. Ich geh vor, voll aufgeregt gewesen. In Arm nehmen, wie geht's, dies das. Dann setzen wir uns an den Tisch, reden ein bisschen und sie hat eine Tasche dabei gehabt“, erzählt Pietro.

Doch was war nur in dieser Tasche? „Ich sag nur: 'Was passiert jetzt?' Auf einmal nimmt sie aus der Tasche ein 'Mensch ärgere dich nicht'-Brett raus und sagt: 'So, wir spielen jetzt 'Mensch ärgere dich nicht'“, berichtet der Sänger weiter.

Pietro Lombardi verwirrt: „Will sie mich verarschen?“

Ein wenig verwirrt war er wohl, so Pietro. Doch er geht auf die Aufforderung ein. „Ich dachte nur, meint die das gerade ernst, oder will sie mich verarschen? Sie so: 'Nein, ich will dich nur schon mal dran gewöhnen, ich liebe 'Mensch ärgere dich nicht' und du musst dich dran gewöhnen, mit mir das zu spielen.' Das war so unser erstes Date eigentlich.“

Auf jeden Fall mal was anderes.