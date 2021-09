Pietro Lombardi lässt die Bombe platzen: „So krass aufgeregt“

Er ist endlich wieder zurück. Mehrere Wochen hatte Pietro Lombardi von allen Social-Media-Aktivitäten verabschiedet. Keine Bilder, keine Videos. Lediglich den ein oder anderen Konzerttermin veröffentlichte sein Team bei Instagram.

Nun ist der Sänger jedoch wieder da. Mit einem höchst emotionalen Video meldete sich der Sänger zurück. Es war ein Seelen-Striptease, den Pietro Lombardi da hingelegt hat. Er sprach über seine Ängste, die Sorge, nicht geliebt zu werden, die schrecklichen Momente, die er nach Alessios Geburt durchstehen musste.

Pietro Lombardi hat eine Überraschung für die Fans

Doch die Welt würde auch wieder den fröhlichen Pietro sehen, verriet der Sänger. Und das bewies er nun bei Instagram. „Bin so krass aufgeregt“, schreibt der 29-Jährige.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Doch warum? Das verriet er im selben Atemzug. „Am Samstag dürft ihr in meinen neuen Song reinhören. Der erscheint zwar erst im Oktober, aber ich habe auch in der Zeit viel Musik gemacht. Ich habe versucht, ein bisschen am Sound zu arbeiten. Also hört mal rein.“ Na, da darf man ja gespannt sein, was sich Pietro in seiner Auszeit so hat einfallen lassen.

Sarah Lombardi über die schwere Zeit von Ex-Mann Pietro Lombardi

Im Gespräch auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises sprach Sarah Lombardi (oder Sarah Engels, wie sie nunmehr wieder heißt) über das schwere Interview ihres Ex-Mannes. Was Sarah zu sagen hat, liest du hier.