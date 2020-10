Pietro Lombardi gibt Trennung von Laura bekannt – der traurige Grund

Das ist wirklich traurig. Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa haben sich getrennt. Das gab der Sänger am Freitag bei Instagram bekannt.

In seiner Story spricht Pietro Lombardi ausführlich über die Trennung von der Influencerin. „Ich wollte euch nur sagen, Laura und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns gemeinsam entschlossen, das zu beenden“, so Lombardi.

Pietro Lombardi trennt sich von Laura Maria Ripa

Es sei einfach nicht mehr so gewesen, wie es sein sollte, so Lombardi. Fremdgegangen sei jedoch niemand. „Viele Ängste bei mir, viele Ängste bei ihr“, so Pietro seien der Grund für die Trennung gewesen.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Er gewann im Jahr 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Trotzdem sei er dankbar für die Zeit, sagt Pietro. Laura sei die erste Frau gewesen, die es geschafft habe, dass er sich öffne. Doch so ganz scheint Pietro die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben.

Pietro Lombardi: „Vielleicht braucht man einfach eine Trennung, dass man irgendwann wieder zusammenfindet“

„Vielleicht braucht man einfach eine Trennung, dass man irgendwann wieder zusammenfindet“, sagt Pietro. Und er hat auch noch eine weitere wichtige Botschaft an seine Fans: „Hört auf, damit um die Ecke zu kommen: Sie war famegeil, sie wollte nur Follower. Dies das. Das stimmt nicht. Das stimmt 100 Prozent nicht. Es ist einfach viel komisch gelaufen.“

Der Sänger ist wieder allein. Foto: imago images / Future Image

Von seiner Seite aus sei es aber das richtige gewesen, Laura seinen Fans vorzustellen. Er sei wirklich dankbar gewesen, Laura kennenzulernen.