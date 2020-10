Pietro Lombardi: Traurige Nachricht - „Bin euch eine kleine Antwort schuldig“

Diese Worte scheinen Pietro Lombardi sichtlich schwerzufallen. Mit traurigen Augen spricht der Sänger am Mittwochabend via Instagram zu seinen Fans.

Was ist denn nur passiert? Es scheint ein wenig zu kriseln in der Beziehung mit Freundin Laura Maria Ripa. „Ein etwas emotionaleres Video, weil mir wirklich sehr sehr viel an diesem Video liegt“, mit diesen Worten startet Pietro Lombardi seinen emotionalen Seelen-Striptease.

Pietro Lombardi: Seelen-Striptease bei Instagram

„Ich bin euch eine kleine Antwort schuldig“, so der Sänger weiter. „Ihr seht Laura und mich zur Zeit etwas weniger. Wir haben gerade eine schwierige Phase.“

-----------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

-----------

Doch was ist nur passiert? Vor wenigen Tagen wirkte das Paar doch noch verliebt wie am ersten Tag.

„Ich bin kein perfekter Mensch“, gesteht Pietro. Und weiter: „Ich bin ein Chaos-Mensch, sagen wir es mal so. Und auch für Laura ist das gerade keine einfache Situation. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das öffentlich zu machen. Warum soll ich die Frau, die ich liebe, verstecken? Da gibt es keinen Grund für.“

-----------

-----------

Verliebt sei er aber trotzdem noch in Laura. Er könne sich immer noch mit ihr eine Zukunft vorstellen, so Lombardi. „So sind Beziehungen, es läuft eben nicht immer alles perfekt.“

Das sei der Grund, so Lombardi, dass das paar derzeit eher spärlich auf Instagram postet. Doch, und das stellt Pietro Lombardi klar, er und Laura sind nicht getrennt. Das sei jedoch der Grund, warum man Pietro und Laura nicht jeden Tag zusammen sieht.

Zuletzt löschte Pietro Lombardi bereits ein Pärchenfoto mit Freundin Laura. Das war damals seine Begründung.