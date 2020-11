Pietro Lombardi: Als er nach seiner Ex gefragt wird, reagiert er kalt

Als Single begann Pietro Lombardi das Jahr 2020, dann lernte er Influencerin Laura Maria Rypa kennen und lieben. Jetzt ist schon wieder alles aus.

Zum ersten Mal nach der Trennung von Sarah Lombardi schien Pietro Lombardi sein Herz wieder für eine neue Frau öffnen zu können. Laura sei eine ganz besondere Frau für ihn. Dürfen Fans also noch auf ein Liebes-Comeback der beiden hoffen?

Pietro Lombardi über Ex Laura: „Werden auch kein Paar mehr“

Jetzt spricht Pietro Lombardi Klartext. Er will offenbar endgültig mit der Beziehung zu Laura Maria Rypa abschließen. In seiner Instagram-Story teilt der Sänger am Freitag einen Text, der das Kapitel Laura abschließen soll.

„Lasst die Laura-Fragen. Wir sind kein Paar mehr und werden auch kein Paar mehr“, stellt der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 klar. Eindeutige Worte, die vor wenigen Tagen noch weit entfernt schienen. Denn: In einer Fragerunde seiner Ex-Freundin stellte Pietro der 24-Jährigen höchstpersönlich die Frage: „Liebst du Pie noch?“

Pietro Lombardi stellte seiner Ex die Frage, ob sie noch Gefühle für ihn empfinde. Foto: imago images

Die Rechtsanwaltsfachangestellte wich der Frage gekonnt aus. Offenbar wollte sie den Musiker nicht in der Öffentlichkeit vor den Kopf stoßen.

-------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-------------------------

Pietro Lombardi: So schnell zerbrach das Liebes-Glück

„Es sollte eben nicht sein und das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe“, erklärt Pietro Lombardi das Liebes-Aus. Ganz schön harte Worte dafür, dass die Zwei vor wenigen Wochen noch süße Pärchenbilder veröffentlicht haben.

Pietro kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Sein Glück wollte er unbedingt mit seinen Followern teilen und stellte ihnen Laura im September vor. Zu einem Foto der beiden schrieb der 28-Jährige stolz „Ich liebe dich“. Im Oktober adoptierten sie sogar einen gemeinsamen Hund.

-------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Seine Ex-Freundin Laura schockt mit DIESEN Worten

Pietro Lombardi: Ex-Freundin Laura bekommt plötzlich diese intime Frage vom Sänger auf Instagram gestellt

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pietro Lombardi mit großer Ankündigung – „Wir haben viele Pläne“

-------------------------

Pietro Lombardi spricht Klartext: „Es gibt kein Comeback“

Doch all diese Gefühle scheinen nun verflogen. „NEIN! Es gibt kein Comeback! Die richtige Frau wird irgendwann kommen“, beendet Pietro Lombardi sein Statement.

Wie seine nächste Freundin sein sollte, behielt der Sänger vorerst für sich. Doch da Pietro als großer Gefühlsmensch bekannt ist, wird er es seinen Fans sicherlich mitteilen, wenn es jemanden Neues in seinem Leben gibt.

Im Netz teilte der DSDS-Star sogar die Geschichte hinter seinem ersten Date mit Laura. Mehr dazu hier >>>