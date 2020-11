Pietro Lombardi: Absurde Aussagen – „Das ist bei uns Südländern normal“

Mit seiner neusten Fragerunde bei Instagram hat sich Pietro Lombardi keinen Gefallen getan. Dabei fing es so unscheinbar an.

Als eine Frage zum Thema häuslicher Gewalt aufkam, machte Pietro Lombardi zunächst eine sehr absurde Aussage.

Pietro Lombardi blickt zurück: „Wusste nicht, was wird aus mir“

Am Samstagabend gab Pietro Lombardi seinen Fans erneut die Möglichkeit, ihm persönliche Fragen zu stellen. Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 erklärte dabei, wie schwer es für Castingshowgewinner ist, sich im Showbusiness durchzusetzen und dass die Teilnahme an der RTL-Show alles verändert hätte.

„Ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass mein Leben so wird. Wenn ich 12 Jahre zurückschaue, ich war an dem Punkt, ich war am Verzweifeln. Ich wusste nicht, was wird aus mir“, erinnerte sich der 28-Jährige. So weit, so gut.

-----------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-----------------------

Pietro Lombardi: „Eine Frau kann einen echt in den Wahnsinn treiben“

Doch dann stellte ihm ein Fan die Frage: „Bist du schon mal handgreiflich gegenüber Frauen geworden?“ Statt ein derartiges Verhalten zu verteufeln, erlaubt sich Pietro Lombardi einen makaberen Scherz.

„Ich glaube, die Männer da draußen fühlen jetzt mit mir: Eine Frau kann einen echt in den Wahnsinn treiben“, so der Sänger. Doch sofort stellte er klar: „ Ich habe noch nie eine Frau geschlagen und werde ich auch nie tun.“ Dennoch gab er zu, in Streitsituationen manchmal irrational zu handeln.

Über diese Aussage hätte Pietro Lombardi lieber vorerst nachdenken sollen. Foto: imago images

-----------------------

-----------------------

Pietro Lombardi reagiert emotional in Streitsituationen

„Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Aus der Wut habe ich auch schon Sachen gesagt, die nicht in Ordnung sind, schlimme Beleidigungen“, gestand Pietro Lombardi seinen Followern. Dieses Verhalten wolle er auf seine italienischen Wurzeln zurückführen.

Pietro Lombardi gesteht, im Streit zu überreagieren. Foto: imago images

„Ich glaube, das ist bei uns Südländern normal. Auch mal die Hand gehoben: 'Pass auf, Fräulein!', aber noch nie eine Frau angefasst“, schließt der TV-Star die Frage ab. Eine Vorbildfunktion sieht definitiv anders aus.

Insbesondere da seine Ex-Freundin Laura bereits Erfahrungen mit häuslicher Gewalt machen musste. Mehr dazu hier >>>