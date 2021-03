Pietro Lombardi überwältigt von sich selbst: „Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll“

Auch wenn es sich vielleicht noch nicht so anfühlt, doch der Sommer rückt näher – und wie viele andere sorgt sich Pietro Lombardi um seine Figur.

Ob es dieses Jahr wirklich wieder einen Strandurlaub geben kann, müssen die Politiker wohl noch entscheiden. So oder so möchte Pietro Lombardi in der heißen Jahreszeit gut aussehen.

Pietro Lombardi kommt aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Foto: IMAGO

Pietro Lombardi begeistert: „Ich sehe so extrem fit aus!“

Die perfekte Ausstrahlung kommt jedoch auch von innen, wie Pietro Lombardi nun feststellt. In seiner Instagram-Story strahlt der Sänger vor Freude: „Ich habe wirklich Glück heute. Ich sehe so extrem fit aus! Das ist der Wahnsinn.“

Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 kann seinen Augen kaum trauen, als er sich im Spiegel sieht. „Das trifft mich auch emotional und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, so fresh auszusehen.“ Dieses Gefühl nutzt der 28-Jährige natürlich aus und flirtet noch etwas mit der Kamera.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Pietro Lombardi ist unzufrieden mit seiner „Mülleimer“-Figur

Doch vom Gefühl allein wachsen keine Muskeln und so setzt Pietro Lombardi direkt am nächsten Tag seinen Plan in die Tat um und beginnt zu trainieren. Bei einem ordentlichen Fitness-Projekt darf ein Vorher/Nachher-Vergleich natürlich nicht fehlen.

Deshalb filmt sich Pietro ausnahmsweise mal oberkörperfrei und präsentiert seine „Speckröllchen“. Seine (noch) undefinierte Figur bezeichnet der Musiker selbst als „Mülleimer“. Ganz schön hart.

Pietro Lombardi beim „Sommer Open Air 2018“ im Helvetia Parc in Groß-Gerau. Foto: IMAGO / Future Image

Wie gut, dass er Freunde wie Jana Ina und Giovanni Zarrella hat. Denn: coronabedingt sind die Fitnessstudios in Deutschland natürlich noch immer geschlossen. Das Ehepaar hat aber zum Glück einen eigenen Fitnesskeller, wie Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story erklärt. „Danke an Giovanni und Jana Ina, dass ich bei euch trainieren darf“, bedankt er sich bei den beiden.

----------------------------------------

----------------------------------------

Seine Ex-Frau Sarah Lombardi durfte kürzlich ebenfalls einen Erfolg verzeichnen. In der Show von Florian Silbereisen wurde die ahnungslose Sängerin überrumpelt.