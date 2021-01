Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis – „Ich könnte weinen“

Es liegen harte Tage hinter Pietro Lombardi. Die Infektion mit dem gefährlichen Coronavirus hat den ehemaligen „DSDS“-Sieger an seine Wohnung gefesselt.

Zwar liefen die Begleiterscheinungen der Infektion relativ glimpflich ab, doch besonders die Trennung von seinem Sohn Alessio scheint Pietro Lombardi stark mitgenommen zu haben.

Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis auf Instagram

Darum ist es umso schöner zu sehen, was Pietro Lombardi am Mittwoch in seiner Instagram-Story teilte. Zu sehen war ein Video, das lediglich einen gepflasterten Bordstein zeigte. Wichtig war jedoch weniger die Video- als die Tonspur des Videos.

---------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Im Januar 2021 erklärte Pietro Lombardi, an Corona erkrankt zu sein

----------------------------------------

Darin gaben sich Pietro und Sohnemann Alessio nämlich gegenseitig zu verstehen, wie lieb sie sich doch haben. Später, in der Nacht zu Donnerstag, teilte Pietro Lombardi dann auch noch einen längeren Text bei Instagram. Und machte ein emotionales Geständnis.

Pietro Lombardi: „Papa sein ist das schönste Geschenk der Welt“

„Papa sein ist das schönste Geschenk der Welt“, schreibt der Sänger darin. „Ich weiß, ich bin kein perfekter Mensch, auch kein perfekter Papa, aber ich versuche alles, ein gutes Vorbild zu sein“, so Pietro Lombardi.

----------------------------------------

----------------------------------------

Er meine das ernst, so Pietro und gesteht: „Ich könnte weinen manchmal, weil ich so stolz bin auf meinen Kleinen. Wirklich, auch wenn ich nicht jeden Tag mit dir bin und vielleicht manchmal zu streng bin, liebe ich dich.“ Welch schöne Worte.

