Pietro Lombardi zieht Schlussstrich – „Keine nackte Haut mehr!“

Die Fans können einfach nicht genug von Pietro Lombardi haben. Wie schön, dass der Musiker stets im regen Kontakt mit seinen Anhängern steht.

Der nachtaktive Pietro Lombardi schüttet seinen Followern immer wieder sein Herz aus. Nun soll der 28-Jährige eine krasse Entscheidung getroffen haben.

Pietro Lombardi stellt sich den Fragen seiner Fans

In einer neuen Fragerunde bei Instagram hat sich Pietro Lombardi mal wieder den neugierigen Fragen seiner Follower gestellt.

Pietro Lombardi will zukünftig weniger Haut zeigen. Foto: imago images

Während die Fans wissen wollten, was Pietros nächster Plan ist und ob er jemals wieder zu DSDS zurückkehrt, entlockten sie dem Sänger auch noch eine ganz andere Beichte.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Im Januar 2021 erklärte Pietro Lombardi, an Corona erkrankt zu sein

----------------------------------------

Pietro Lombardi will weniger nackte Haut zeigen

Ein Fan wünschte sich nämlich ein oberkörperfreies Foto von Pietro Lombardi, doch seinen durchtrainierten Körper möchte der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 lieber für sich behalten, wie er selbst erklärte.

„Keine nackte Haut mehr, haha. Mein Boxershort-Bild wurde mir locker 50 Mal rangezoomt geschickt. Daran hatte ich nicht gedacht, deshalb lassen wir das besser mal“, antwortete Pietro. Tja, das Internet vergisst eben nie.

Pietro Lombardi hat aus der Vergangenheit gelernt. Foto: imago images

Pietro Lombardi verkauft bald eigenes Eis

Ein wenig Hoffnung bleibt den Fans jedoch: Im Sommer könnte es durchaus vorkommen, dass Pietro Lombardi mal wieder etwas mehr Haut zeigen werde, wie er erklärte. Na, Gott sei Dank...

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit Ex-Freundin? Laura lässt Bombe platzen!

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pietro Lombardi redet Klartext: „Komplett andere Liga“

Pietro Lombardi: Schock-Beichte! Er wurde Opfer eines üblen Verbrechens – „Jetzt kann ich es euch ehrlich sagen“

----------------------------------------

Passend zur heißen Jahreszeit, die aktuell noch in weiter Ferne scheint, möchte Pietro Lombardi übrigens ein eigenes Eis verkaufen. „Und ich eröffne noch etwas anderes“, so der TV-Star. Um was es sich dabei handelt, verriet er allerdings noch nicht.

Seine Fans dürfen sich außerdem auf einen neuen Song freuen. Was hinter seinem Lied „Warum“ steckt, erfährst du hier.