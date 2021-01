Pietro Lombardi: Sorge um den Sänger – „Heute geht's mir leider nicht so gut“

Der Schock saß tief, als Pietro Lombardi am Mittwoch seinen Fans verriet, dass auch er an Corona erkrankt sei. Sofort häuften sich die Genesungswünsche auf Instagram.

Zum Glück hatte Pietro Lombardi jedoch noch keine besonderen Corona-Symptome. Der Sänger klagte lediglich über leichte Knochenschmerzen.

Pietro Lombardi sagt Social-Media-Aktivitäten ab

Das scheint nun anders zu sein. So sagte Pietro Lombardi seine Social-Media-Aktivitäten am Freitag mit der Begründung ab, dass es ihm gar nicht gut gehe.

-------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Im Januar 2021 erklärte Pietro Lombardi öffentlich, an Corona erkrankt zu sein

---------------------

Auf Instagram ließ der Sänger verlautbaren: „Werde heute nicht so aktiv sein. Heute geht's mir leider nicht so gut.“

Kann Pietro Lombardi schon nachts wieder online gehen?

Doch trotz Unwohlsein schaut der 28-Jährige positiv in die Zukunft und verspricht seinen Fans, dass er trotz Corona-Erkrankung noch in der Nacht zu Samstag wieder live kommen würde.

Pietro Lombardi auf der Bühne. Foto: imago images / Future Image

Man darf also gespannt sein, ob es Pietro Lombardi am Samstagmorgen um 0.15 Uhr wieder so gut geht, dass er seine Fans auf Instagram treffen kann.

------------------------

---------------------------

Pietro Lombardi hatte am Mittwoch seine Corona-Erkrankung bekannt gemacht. „Ich bin heute Morgen aufgestanden und hab so ein unwohles Körpergefühl gespürt, was ich vorher so noch nie gespürt hab“, erklärte er damals. Danach habe er einen Corona-Test gemacht, der positiv ausgefallen war.

