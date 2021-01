Pietro Lombardi: DIESE Worte gehen ans Herz – „Ich vermisse dich“

Es ist eine schwere Zeit, die der ehemalige „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi gerade durchmachen muss. Vor wenigen Tagen wurde der Sänger positiv auf das Coronavirus getestet.

Seitdem ist Pietro Lombardi in Quarantäne. Der körperliche Zustand des Sängers scheint soweit okay. Doch die Seele des Sängers schmerzt.

Pietro Lombardi: Traurige Worte auf Instagram

So vermisst Pietro Lombardi in der Quarantäne seinen kleinen Sohn Alessio, wie er auf Instagram offen zugibt. „Ich vermisse dich“, schreibt Pietro in Großbuchstaben an den gemeinsamen Sohn von ihm und Ex-Frau Sarah Lombardi gewandt.

---------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Im Januar 2021 erklärte Pietro Lombardi, an Corona erkrankt zu sein

----------------------------------

„Das Schlimmste in der Quarantäne: Dich nicht bei mir zu haben. Viele von euch haben mich gefragt, wie es dem Kleinen geht. Ihm geht es super und das ist für mich momentan das Wichtigste. Wir telefonieren jeden Tag“, berichtet Pietro Lombardi seinen Fans, zeigt dazu ein Bild, das ihn in enger Umarmung mit Alessio zeigt.

Pietro Lombardi gibt nicht auf – für Alessio

Doch Pietro Lombardi gibt nicht auf, versinkt nicht in seinem Kummer. Mit den Worten „Und bald kann ich meine kleine Maschine wieder in den Arm nehmen“, beendet er seinen Post.

Worte, die auch seine Fans honorieren. „Du kannst so stolz auf dich sein“, lobt ihn ein Fan. Und ein weiterer Anhänger fügt an: „Kopf hoch! Wichtig ist, dass du gesund bleibst, denn deine Maschine braucht dich! Gesundheit ist das Wichtigste, denn nur so können wir für unsere Kinder da sein!“

----------------------------------

----------------------------------

Dass Pietro Lombardi auch in der Corona-Quarantäne zu Späßen aufgelegt ist, beweist diese Aktion. War dem Sänger klar, was er da tat?