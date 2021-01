Pietro Lombardi: Ehrliche Worte nach Corona-Infektion – „Ein Schock-Moment“

Nun hat das Coronavirus auch Pietro Lombardi erwischt. Der Sänger teilte das positive Testergebnis am Mittwoch in seiner Instagram-Story.

Anschließend begab sich Pietro Lombardi in Quarantäne. Dort hat der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 viel Zeit, um mit seinen Fans zu chatten.

Pietro Lombardi hat sich mit dem Coronavirus angesteckt – Fan ist neugierig

In einer Fragerunde am Donnerstag verriet Pietro Lombardi, wie es ihm aktuell geht. Am Mittwoch klagte er bereits über „Knochenschmerzen“ und versprach seinen Followern im selben Atemzug, weitere Updates zu seinem Krankheitsverlauf zu teilen.

Einen Tag später wollte ein Fan wissen: „Was war dein erster Gedanke, als du das Ergebnis 'Corona positiv' bekommen hast?“

Die Fans von Pietro Lombardi sorgen sich um ihren Lieblingssänger. Der 28-Jährige machte am Mittwoch seine COVID-19-Erkrankung öffentlich. Foto: imago images

------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

------------------------------------

Pietro Lombardi lässt sich nicht unterkriegen: „Das pack' ich schon“

Daraufhin antwortete Pietro Lombardi mit ehrlichen Worten: „Im ersten Moment war es schon ein Schock-Moment, weil viel darüber gesprochen und berichtet wird, aber wenn man es dann selber hat, ist es echt komisch.“

Der Musiker ist jedoch zuversichtlich. „Das pack' ich schon“, so Pietro über seine Corona-Infektion.

------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------------------------

Während ihn seine Fans seelisch unterstützen, kann sich Pietro Lombardi auf treue Freunde verlassen. Sänger Giovanni Zarrella hat dem 28-Jährigen extra eine Tüte mit Produkten aus der Apotheke vor die Tür gestellt, wie Pietro in seiner Instagram-Story berichtete.

Pietro Lombardi muss jetzt einen Gang runterschalten. Foto: imago images

„Ich gönne mir jetzt ein paar Vitamine. Giovanni hat mir was vorbeigebracht. Keine Ahnung, wie es schmeckt, aber was muss, das muss“, erklärte der DSDS-Star, bevor er sich ein paar Vitamintabletten einwarf.

Schon im März 2020 haben sich etliche Prominente mit dem Coronavirus angesteckt. Wer das war, liest du hier.