Pietro Lombardi: Überraschende Ankündigung – „Ich werde mich...“

Gerade erst hat Pietro Lombardi seinen neuen Sommerhit „Cinderella“ veröffentlicht, da plant der ehrgeizige Musiker schon wieder seinen neusten Coup.

So setzt sich Pietro Lombardi bereits mit neuen Songs auseinander, die im kommenden Jahr erscheinen sollen. Ganz schön fleißig, der Gute.

Pietro Lombardi will sich neu erfinden

Pietro Lombardi bringt bald neue Songs raus. Foto: imago images

Auf Instagram verriet Pietro nun, dass seine neuen Werke jedoch ganz anders als all das werden könnten, was der Kölner bislang gemacht hat. „Es werden viele neue Sachen auf euch zukommen“, verriet Pietro Lombardi in einer Meeting-Pause.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“

Von 2013 bis 2019 war er mit seiner DSDS-Konkurrentin Sarah Engels verheiratet

Sie sind bis heute Freunde

Im Juni 2015 wurde Pietro Lombardi Vater eines Sohnes

In der 16. und 17. Staffel von DSDS trat Pietro Lombardi als Jurymitglied auf

Was das genau sein wird, das sei noch eine Überraschung, so Lombardi. Doch ein wenig kann er trotzdem schon verraten. „Im September kommt ein neuer Song von mir. Ich werde mich ein bisschen ausprobieren. Mein Sommer-Song ist draußen, jetzt gibt es wieder einen anderen Sound von mir. Einfach ein bisschen ausprobieren, etwas ganz Neues machen.“

Pietro Lombardi: Alles, nur kein Schlager

In einem scheint sich Pietro Lombardi aber ganz sicher zu sein. „Ich denke, Schlager wird es nicht!“

Schade eigentlich, da hätte ihm Kumpel Dieter Bohlen sicherlich unterstützend unter die Arme greifen können. Vielleicht als kleine Wiedergutmachung, dass Pietro Lombardi in der kommenden DSDS-Staffel nicht mehr neben dem Poptitan in der Jury sitzen darf.

