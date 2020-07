Pietro Lombardi lässt auf Instagram die Liebes-Bombe platzen: „Ja, ich...“

Bei Pietro Lombardi scheint sich etwas an der Liebes-Front zu tun.

Was wurde nicht alles spekuliert, nachdem sich Pietro Lombardi und Ex-Frau Sarah Lombardi getrennt hatten. Hat er denn nun eine neue Freundin oder nicht? Dazu die Instagram-Flirterei mit „Love Island“-Teilnehmerin Melissa.

Pietro Lombardi: Süßes Liebesgeständnis

Etwas wirklich Festes schien sich bis dato nicht ergeben zu haben. Doch nun scheint alles anders. Bei einer Frage-und-Antwort-Runde in seiner Insta-Story wurde der Sänger gefragt, ob er denn gerade eine Frau kennenlernen würde.

Und... Überraschung... Pietro Lombardi bejahte die Frage. „Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen, nach langer Zeit.“

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

am 17. Juli erscheint Pietros neue Single „Cinderella“

Pietro Lombardi macht noch ein großes Geheimnis um die mysteriöse Frau

Pietro Lombardi lässt auf Instagram die Bombe platzen. Foto: pietrolombardi/instagram

Genaueres wollte der Papa von Alessio seinen Fans und der Öffentlichkeit aber noch nicht mitteilen. „Es ist aber aktuell noch zu früh, um irgendwas darüber zu sagen. Deshalb sage ich jetzt lieber noch nichts“, so der Sänger weiter. Um dann mit den Worten „Mal sehen, was die Zukunft bringt“ sowie einem Herz- und einem Betende-Hände-Emoji abzuschließen.

Na, da kann man ja schon gespannt sein, wie es mit Pietro Lombardi und der mysteriösen Unbekannten weitergeht.

