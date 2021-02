Pietro Lombardi: Klare Ansage – SIE muss sich „warm anziehen“

Na da können wir ja mal gespannt sein, was als nächstes von Pietro Lombardi kommt!

Der DSDS-Gewinner hat einige Projekte am Laufen, wie er seinen Fans bei Instagram immer wieder verrät. Um was es sich genau handelt, darüber darf Pietro Lombardi aber meist nichts sagen.

Pietro Lombardi: Klare Ansage

Gemunkelt wird in der Presse, dass der 28-Jährige und Schlagersänger Giovanni Zarrella gemeinsame Sache machen könnten. Der Italiener heizte die Gerüchte nun an und postete bei Instagram einen Medienbericht. Dazu schrieb der 42-Jährige: „Was sagst du, Pietro Lombardi?“

Foto: IMAGO / Karina Hessland

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

+++ Pietro Lombardi: Entlarvendes Sex-Geständnis – „Ihr seid ja richtig pervers“ +++

Pietro Lombardi: SIE muss sich warm anziehen

Der Vater von Alessio scheint nicht abgeneigt zu sein. Er repostete das Foto in seiner Instastory und kommentierte: „Ich glaube, die Schlagerwelt muss sich warm anziehen.“ Doch ob die beiden in Zukunft zusammenarbeiten werden, ist fraglich, denn Pietro Lombardi schießt hinterher: „Giovianni ist wieder am Start.“

Pietro Lombardi mit einer klaren Ansage. Foto: Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: „Bachelor“-Kandidatin plaudert aus – so SCHMECKT der Sänger

Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis – „Ich könnte weinen“

Pietro Lombardi: Große Aufregung um RTL-Trailer! Kehrt der Sänger zu DSDS zurück?

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Pietro Lombardi und Giovianni Zarrella gut befreundet

Eines steht fest: Giovanni Zarrella, dessen Bruder Stefano der Manager des Ex-Mannes von Sarah Lombardi ist, und Pietro sind gut befreundet. Immer wieder posten sie Videos, in denen sie gemeinsam singen.

Fans von Pietro Lombardi müssen die Hoffnung also noch nicht aufgeben. (cs)