Pietro Lombardi: Krasse Veränderung - der Sänger hat sich wirklich...

Nachdem wegen des Coronavirus wochenlang alle Friseure in Deutschland dicht waren, sind die Menschen in dieser Woche scharenweise zum Friseur gestürmt. Das war wohl auch bei Pietro Lombardi so. Und der Sänger änderte seinen Look radikal.

Auch DSDS-Juror Pietro Lombardi begab sich wieder in die Hände seines vertrauten Friseurmeisters – und nutzte die Gelegenheit für ein mutiges Umstyling!

Pietro Lombardi erstrahlt im komplett neuem Look

DSDS-Sieger Pietro Lombardi ist für lustige Sprüche und Kappe auf dem Kopf bekannt. Auch wenn seine Naturhaarfarbe selten zu sehen ist, wissen seine Fans: Pietros Haare sind braun.

Das hat sich allerdings an diesem Samstag geändert, wenn man Pietro Lombardis Instagram-Story Glauben schenken kann. Dort filmt sich der 27-Jährige auf dem Friseurstuhl – und mit Farbe auf dem Kopf.

Blonde statt braune Haare

Pietro Lombardi mit blond gefärbten Haaren in seiner Instagram-Story. Foto: Screenshot Instagram Pietro Lombardi

„Leute, was passiert hier, Haare sind gefärbt..“, kommentiert der Ex-Mann von Sarah Lombardi die Situation. Und deutet eine „komplette Veränderung“ an.

In der nächsten Sequenz präsentieren Pietro und sein Friseur dann stolz das Ergebnis: Der Sänger ist jetzt blond!

„So Leute, schaut's euch an – krass, Alter“, kann der Vater von Alessio Lombardi seinen Verwandlung selbst noch nicht so richtig glauben.

So sieht Pietros Haarfarbe normalerweise aus. (Archivfoto) Foto: imago images / Future Image

Obwohl die Fans es wahrscheinlich kaum abwarten können, den neuen Look ihres Stars in voller Blüte zu bestaunen, spannt der „Senorita“-Interpret sie aber lieber weiter auf die Folter.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In den letzten Jahren saß er mit Dieter Bohlen in der Jury

Unklar ist, ob er auch bei DSDS 2021 dabei ist

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

„Hab ein bisschen was verändert“

So sitzt er kurz nach dem Friseurtermin im Auto – allerdings mit Cap. „Ich war grad beim Friseur, hab ein bisschen was verändert“, gibt er zu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Pietro Lombardi seine Haarfarbe komplett verändert. Bereits im August 2019 schockte der Sänger seine Fans mit platinblonden Haaren. Damals hatte er eine Wette verloren und die Veränderung schnellstmöglich wieder rückgängig gemacht.

Doch dieses Mal scheint Pietro wirklich Lust gehabt zu haben, seine Haarfarbe von braun auf ein helles, fast silbernes blond zu färben. (kv)