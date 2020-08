Pietro Lombardi: Hat er sich hier verplappert? – Fans hoffen auf DSDS-Comeback

Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt das Pietro Lombardi nicht mehr in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen wird. Offenbar ist er etwas traurig darüber und schwelgt auf seinem Instagram-Profil nun in Erinnerungen an die Zeit bei DSDS.

Hat er sich dabei jedoch verplappert? Gibt es etwa Hoffnung auf eine Rückkehr?

Pietro Lombardi: Hat er sich hier verplappert?

In einem Video bestätigte er nochmal, dass die Gerüchte stimmen: Pietro Lombardi wird in der kommenden Staffel DSDS nicht dabei sein. Schade, finden nicht nur seine Fans. Denn für ihn sei es „nicht nur ein Job“ gewesen, so der Sänger.

Die Fans werden Sänger Pietro in der DSDS-Jury vermissen. Foto: imago images / Future Image

Viele der Fans vermissen die lustigen aber auch die gefühlvollen Momente mit dem Jurymitglied jetzt bereits:

„Wir werden Dich auch alle bei DSDS vermissen. Es wird nicht mehr die selbe Show sein, ohne Dich“

„Schade...warum werden wir nicht gefragt? Ich werde Dich vermissen“

„...es wird nicht mehr die selbe Show sein, ohne Dich“

So lauten einige Kommentare. Und auch Pietro scheint der Abschied tief zu treffen. „Diese Zeit werde ich vermissen. Aber ich schaue mit einem lachenden Auge zurück“, schreibt er in seinem neusten Instagram-Beitrag.

Das ist Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi:

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neue Single „Cinderella“

Bei Youtube wurde der Song schon über drei Millionen Mal abgespielt

Pietro Lombardi: Hoffnung auf ein Comeback?

Doch der folgende Satz macht stutzig: „...und nochmal, es ist für mich kein Abschied sondern eventuell :) ein Wiedersehen im nächsten Jahr“, heißt es.

Kein Abschied? Also kommt Pietro doch vielleicht zurück zu DSDS? Es bleibt ungewiss. Ein Comeback würden sich seine Fans jedenfalls von Herzen wünschen. (mia)