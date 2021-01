Pietro Lombardi hat Corona – „Hab so ein unwohles Körpergefühl gespürt“

Schock-Nachricht für Pietro Lombardi!

Wie der Sänger bei Instagram erzählt, wurde er positiv auf Corona getestet.

Pietro Lombardi mit Schock-Nachricht!

„Ich bin heute morgen aufgestanden und hab so ein unwohles Körpergefühl gespürt, was ich vorher so noch nie gespürt hab“, berichtet Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story. Deshalb habe er auf sein Bauchgefühl gehört und einen Corona-Test machen lassen.

Pietro Lombardi hat Corona. Das hat er seinen Fans jetzt in seiner Instagram-Story verraten. Foto: Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

--------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

---------------------

Und der war laut Sänger positiv. Momentan gehe es ihm aber glücklicherweise gut. „Aktuell hab ich ein bisschen Knochenschmerzen, aber ansonsten geht es mir ganz gut, sag' ich ganz ehrlich“, berichtet der 28-Jährige.

Pietro Lombardi will seine Fans in den kommenden Tagen „mitnehmen“ und sie auf dem Laufenden halten, wie es ihm mit Corona geht. Doch trotz der schlechten Nachrichten will der Sänger es sich nicht nehmen lassen, um 0.15 Uhr noch live zu gehen.

Pietro Lombardi verkündet Mega-Überraschung

Doch damit nicht genug. Kurz nach der Corona-Nachricht gibt es für die Fans einen Teaser zu seiner neuen Single „Sag Warum“. Und unter dem Beitrag verkündet der 28-Jährige noch eine besondere Überraschung.

------------------------

Wer seine Bestellbestätigung an den Sänger schickt, inklusive Screenshot vom Download, könne schon bald einen Anruf von Pietro Lombardi höchstpersönlich bekommen. Zumindest will der 28-Jährige nach eigenen Angaben versuchen, „so viele es geht von euch anzurufen“.

Pietro Lombardi spricht Klartext: „Komplett andere Liga“

Erst kürzlich hatte Pietro Lombardi übrigens über das kommende Musikvideo zu seiner neuen Single gesprochen und angekündigt, dass das Video eine „komplett andere Liga“ sein werde. Was der Sänger damit meint, erfährst du hier >>>. (abr)