Pietro Lombardi bei 'Grill den Henssler': Starkoch Johan Lafer überrascht – „Kondom mit Schokohülle“

Mit ihm hatte man bei 'Grill den Henssler' wohl wirklich nicht gerechnet. Eigentlich hat sich Pietro Lombardi nämlich immer selbst als Kochmuffel beschrieben.

Am Sonntag versucht sich Pietro Lombardi allerdings dann doch bei der Vox-Kochshow. Doch klappt das wirklich mit 'Grill den Henssler'? Starkoch Johan Lafer hat Pietro bei seinen Bemühungen unterstützt. Wir haben mit dem 63-jährigen Spitzenkoch gesprochen.

Lieber Herr Lafer, Horst Lichter oder Pietro Lombardi - mit wem kocht es sich besser?

Ganz klar Horst, er ist Vollprofi am Herd und vor der Kamera, außerdem waren wir ja mal ein eingespieltes Team. Aber Pietro hat sich auch wacker geschlagen.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Johan Lafer hat Pietro Lombardi versucht, das Kochen beizubringen. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Welcher prominente Koch-Azubi hat Sie am meisten gefordert? Und was war so anstrengend?

Da kommt Pietro Lombardi ins Spiel, er war so bemüht, aber... Wir haben versucht, eine runde Schokoladenform zu kreieren, indem wir die flüssige Schokolade auf einen aufgeblasenen Luftballon aufgetragen haben. Nur leider ließ sich die Schokolade nicht mehr lösen, so musste Pietro sie zusammen servieren, quasi wie ein Kondom mit Schokohülle (lacht).

Sehen wir sie noch einmal mit Horst Lichter gemeinsam in einer Kochsendung?

Man soll nie nie sagen, aber da gibt es bis jetzt keine Pläne, auch wenn viele unserer Fans das gerne sehen würden.