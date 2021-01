Pietro Lombardi wurde Opfer eines üblen Verbrechens – jetzt spricht er erstmals darüber

Corona macht der Welt das Leben schwer – auch Pietro Lombardi wurde von der Pandemie getroffen. Eine weitere Katastrophe, die ihm im vergangenen Jahr widerfuhr, hielt er aber lange geheim.

Erst jetzt, am Ende dieses so schweren Jahres, offenbart Pietro Lombardi einen großen Schock, den er 2020 erlebte. Der DSDS-Gewinner von 2011 wurde Opfer eines üblen Verbrechens.

Pietro Lombardi Opfer von Kreditkartenbetrug – 500.000 Euro weg!

Wie er an Silvester in einem Video auf Instagram verriet, verlor der 28-Jährige Anfang des nun abgelaufenen Jahres einen riesigen Haufen Geld durch Kreditkartenbetrug.

Pietro Lombardi wurde Anfang 2020 Opfer eines großen Kreditkartenbetrugs. (Archivbild) Foto: imago images/Christian Schroedter

-----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-----------------

„Ich rede nicht viel über Probleme. Jetzt ist das Jahr vorbei und ich kann euch ehrlich sagen: Dieses Jahr war echt kein schönes Jahr für mich“, erklärt Lombardi und meint damit nicht nur die Corona-Krise. „Es ist zu Anfang des Jahres etwas passiert, was mich echt traurig gemacht hat, was mich wirklich in ein Loch fallen lassen hat.“

Lombardi: „Mir wurde eine halben Million Euro geklaut“

Pietro Lombardi verrät: „Ich wurde Anfang des Jahres Opfer von Kreditkartenbetrug. Und wir reden hier nicht von 1000 oder 5000 Euro, sondern mir wurde eine halben Million Euro geklaut. Geld, das ich hart verdient habe.“

-----------------------

-----------------------

Pietro Lombardi: „Ich schätze jeden Cent, den ich verdiene“

„Ihr müsst verstehen: Ich komme aus keinem reichen Familienverhältnis und ich schätze jeden Cent, den ich verdiene“, so der Sänger weiter.

In finanzielle Nöte bringt ihn der schwere Schlag aber nicht. „Ich habe mir in den Jahren viel aufgebaut, so dass ich trotz des finanziellen Schadens noch leben kann und es mir gut geht. Aber das hat mich schon wirklich sehr runtergezogen. Eine halbe Million Euro ist extrem viel Geld und ich glaube, dieses Geld werde ich nie wieder zurückbekommen.“ (dso)