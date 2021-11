Pietro Lombardi: Traurige Worte über Sarah Engels – „Hätten schon drei Kinder“

Oh oh, trauert Pietro Lombardi etwa seiner Ex Sarah Engels hinterher? In der neuen Ausgabe seines Podcasts „Pietro & Friends“ lässt der 29-Jährige tief blicken.

So spricht Pietro Lombardi nicht nur über seine jüngste Ex Laura Maria, sondern auch über die Trennung von der Ehefrau und Mutter seines Sohnes Alessio – und ist sich dabei sicher, dass die Geschichte auch anders hätte ausgehen können.

Pietro Lombardi offen über Sarah Engels – „Mit ihr bin ich groß geworden“

Seit der Trennung von der DSDS-Zweiten Sarah möchte es bei Pietro Lombardi einfach nicht mehr mit der Liebe klappen.

Während Sarah Engels mittlerweile neu verheiratet und sogar erneut schwanger ist, hat der „Lüg mich an“-Interpret offenbar große Vertrauensprobleme gegenüber Frauen. „Vielleicht haben die mich gemocht, 50 Prozent war aber auch: 'Boah, da kann ich jetzt richtig bekannt werden'“, sagt er im Podcast-Gespräch mit Amira Pocher über vergangene Bekanntschaften.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Vor allem das das Liebes-Outing mit Influencerin Laura Maria Rypa sieht Pietro heute als Fehler an: „Es war einfach falsch.“ Er habe so vielen Frauen Fame geschenkt „und das sehe ich nicht mehr ein“, zitiert die „Gala“ den DSDS-Gewinner von 2011.

Ex-Frau Sarah fällt allerdings nicht in diese Kategorie: „Die einzige Frau, die von mir keinen Fame abbekommen hat, ist Sarah, denn mit ihr bin ich groß geworden.“ Schließlich wurden beide im Rahmen der RTL-Castingshow bekannt.

Pietro Lombardi sicher: „Hätten schon drei Kinder“

„Ich glaube, sie wollte immer viele Kinder“, sagt Pietro Lombardi in dem Podcast zu erneuten Schwangerschaft seiner Ex. Er ist sich laut „Gala“ sicher: „Wenn wir noch zusammen wären, hätten wir schon drei Kinder.“

Stattdessen hat Sarah Engels nun bald zwei Kinder, Alessio wird bald großer Bruder eines Mädchens, dessen Vater Julian Büscher ist. Der hat auch zu seinem Stiefsohn ein gutes Verhältnis – Pietro Lombardi dagegen hat seinem Sprößling noch nie eine andere Frau vorgestellt, verrät er in dem Podcast.

Vielleicht ändert sich das in Zukunft mit der richtigen Frau an der Seite des Sängers – ein Kommentar auf Instagram lässt vermuten, dass Pietro Lombardi aktuell ein Auge auf eine bekannte Moderatorin geworfen hat. Alles dazu erfährst du hier.