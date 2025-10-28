Fans haben dringende Bitte an Pietro Lombardi: „Habe tausende Nachrichten bekommen“

In der Musikwelt machen Sänger immer wieder gemeinsame Sache. Und doch sorgt derzeit eine ganz neue Kombination für Gesprächsstoff: Pietro Lombardi und Marc Eggers. Was zunächst wie ein überraschendes Duo klingt, könnte tatsächlich Realität werden. Denn die beiden Sänger stehen offenbar kurz davor, gemeinsam einen Song aufzunehmen.

Und die Idee dazu kam ausgerechnet von den Fans.

Pietro Lombardi & Marc Eggers: Kommt jetzt der nächste große Hit?

Alles begann mit einem simplen Instagram-Post. Marc Eggers teilte einen Ausschnitt eines neuen Songs und suchte dafür noch nach einer passenden Stimme. Der Clip löste eine Welle an Reaktionen aus und schnell war klar, wen sich viele Fans für den zweiten Part wünschen würden. „Das ist so ein richtiger Pietro-Lombardi-Song. Dein Text mit seiner Stimme, der Track geht durch die Decke“, schrieb ein Follower in einer Direktnachricht an Marc.

Tatsächlich hielten viele das Lied für wie gemacht für den einstigen „DSDS“-Gewinner.

Pietro Lombardi: Es gibt einen Haken

Und auch Pietro selbst erreichten Meldungen zu dem Song. „Ich habe tausende Nachrichten bekommen“, erzählt Lombardi in seiner Instagram-Story und berichtet weiter: „Ich bin daran gar nicht vorbeigekommen.“ Den Song findet er schonmal „richtig geil.“ Doch es gibt einen Haken. Der Sänger ist derzeit angeschlagen. „Ich mache mir Gedanken“, verspricht er aber trotzdem und richtet die Frage direkt an seine Community: „Was meint ihr, machen?“

Lange lässt auch Marc Eggers mit einer Antwort nicht auf sich warten. In seiner Instagram-Story filmt er sich im Studio und schickt eine Nachricht an Pietro: „Ich weiß, du bist erkältet, aber schau, dass du so schnell wie es geht ins Studio gehst. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Stimme.“ Und weiter: „Nimm auf das Ding, das wird ein Mega-Hit. Die Leute freuen sich drauf.“

Ob die beiden tatsächlich ins Studio gehen und ein gemeinsamer Song entsteht, bleibt vorerst offen. Doch die Fans der beiden Sänger wären schonmal Feuer und Flamme.