Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit Laura? Bei diesen Worten werden Fans hellhörig

Bei diesen Worten werden Fans hellhörig! Gibt es ein Liebes-Comeback von Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa?

Ende Oktober gab der Sänger nach nur wenigen gemeinsamen Wochen die Trennung von der Influencerin aus Düsseldorf bekannt. Doch wenn man die aktuelle Instastory von Pietro Lombardi anschaut, dann könnte man durchaus denken, dass das Liebes-Aus vielleicht doch noch gar nicht so endgültig ist.

Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit Laura? Fans werden hellhörig

Pietro Lombardi beantwortete bei Social Media wieder Fragen seiner Fans. Ein Follower bei Instagram wollte wissen, wie die Chancen auf eine Reunion stehen und ob der Ex-DSDS-Juror seine Verflossene vermisst.

Vom 28-Jährigen gab es eine interessante Antwort. Er schrieb: „Ich glaube, wenn beide Seiten wirklich wollen, wird es auch so kommen.“ Ob er Laura vermisst, wollte er hingegen nicht beantworten.

Gibt es ein Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Laura? Foto: Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

------------------

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann im Jahr 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Ripa zusammen

------------------

Pietro Lombardi will erstmal keine neue Freundin

Interessant! Fest steht, die beiden haben immer noch Kontakt. Laura verriet ihren Fans vor Kurzem, dass sie sich wegen des gemeinsamen Hundes Akira zwangsläufig sehen (hier mehr dazu).

Ob Liebes-Comeback oder nicht, eines ist für den Vater des kleinen Alessio klar: Eine andere Freundin will er so schnell nicht. Auf die Frage eines Fans, ob er erstmal Single bleibt, erklärte er: „Bin nicht der Typ, der von Frau zu Frau hüpft, sag ich ganz ehrlich. Gerade bin ich Single. Alles, was kommt, soll so kommen, wie es kommt.“

Pietro Lombardi will erstmal Single bleiben. Foto: Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

--------------

Und schrieb des Weiteren: „Hat schon seinen Grund, dass es knapp fünf Jahre gedauert hat.“ Seit der Trennung von Ex-Frau Sarah Lombardi hatte Pietro offiziell keine neue Frau an seiner Seite.

Sarah Lombardi: Ex-Frau von Pietro Lombardi ist wieder verlobt

Ganz anders die Mutter seines Sohnes. Sarah Lombardi und ihr Freund Julian sind nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen.

