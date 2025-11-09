Klare Ansage: Pietro Lombardis Worte über Ex-Verlobte Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi galten lange als echtes Traumpaar. Die Liebe zwischen dem Sänger und der Influencerin sorgte für Schlagzeilen, ihre gemeinsamen Kinder krönten das Glück. Doch nach mehreren On-Off-Phasen war endgültig Schluss. Und Laura stellte nun unmissverständlich klar, dass es kein Liebescomeback mit Pietro mehr geben wird.

In einer Instagram-Fragerunde räumte sie mit allen Gerüchten auf und antwortete auf die Frage, ob sie wieder ein Paar seien, trocken: „Nein.“ Die Ansage kam kurz nach einem gemeinsamen Auftritt der Ex-Partner bei einem Event – ein Auftritt, der sofort neue Spekulationen anheizte.

Pietro Lombardi reagiert deutlich

Auch Pietro Lombardi ließ die Aussagen nicht unkommentiert. In seiner Instagram-Story teilte er seine Gedanken und klang dabei spürbar genervt. „Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, dass man Single ist“, schrieb der Sänger. Viele Follower werteten das als deutlichen Seitenhieb auf Laura.

Er erklärte weiter, dass er kein Verständnis dafür habe, ständig alte Themen neu aufzurollen. „Ich weiß nicht, was das bringen soll. Muss man Dinge immer wieder betonen, wenn sie aktuell eh alle wissen?“, fragte Pietro Lombardi in seiner Story. Statt öffentlicher Diskussionen wolle er lieber Ruhe. „Ich will Frieden – und den hab ich aktuell auch gefunden“, so der „DSDS“-Star.

Klare Worte von Pietro Lombardi

In seiner Botschaft betonte Pietro Lombardi außerdem, dass es kein weiteres Statement von ihm geben werde. „Es wurde alles gesagt. Laura hat es in ihrer Fragerunde gestern nochmal klar betont und klarer kann man es nicht geben“, stellte er klar. „Sie ist in keiner Beziehung (Single) und ich bin in keiner Beziehung. Damit ist das Thema hier zu.“

++ auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin will arbeiten: Betreuerin rät ihr davon ab ++

Weniger eindeutig hatte sich der Sänger noch vor wenigen Wochen gezeigt. Mit einem ironischen Video sorgte er damals selbst für Verwirrung. Auf die Frage, ob Laura gerade bei ihm sei, witzelte er: „Ja, sie ist gerade bei mir. Aber sie ist eingeschlafen.“

Mehr Nachrichten findest du hier:

Dann filmte er eine Hand – die jedoch nicht Laura gehörte, sondern der Cowboyfigur Woody aus „Toy Story.“ Mit einem Grinsen erklärte Pietro Lombardi: „Ich bin grad nur mit Woody, bester Mann, ich schwör“, und drückte der Puppe einen Kuss auf. Humor hat er also – auch, wenn das Liebesthema für ihn offiziell beendet ist.