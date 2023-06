Pietro Lombardi hat keine Lust mehr: „Abbruch“

Geburtstagsstimmung bei Pietro Lombardi!

Der Sänger hat am Freitag (9. Juni) seinen 31. Geburtstag gefeiert. An seiner Seite: Natürlich sein größtes Glück, seine Familie. Mehr braucht der zweifacheVater nicht, wie er in seiner Instagram-Story verrät. Und das wird spätestens dann deutlich, als er sogar die geplante Überraschung seiner Freunde sausen lässt.

Pietro Lombardi: Liebeserklärung zum Geburtstag

Viele Geburtstagseinblicke gewährt Pietro Lombardi seinen Fans nicht. Doch das, was er ihnen zeigt, sieht vor allem nach einer Sache aus: Familienzeit. In seiner Instagram-Story filmt der 31-Jährige den gedeckten Tisch, auch einen kleinen Schwenk auf seine Verlobte Laura gibt es. Dann hört man, wie auch Alessio für seinen Papa ein Geburtstagslied singt. Dazu schreibt der DSDS-Juror: „Alles, was ich brauche.“

Wie wichtig ihm seine Familie ist, zeigt auch sein Geburtstags-Post. auf dem Foto sieht man Pietro Lombardi gemeinsam mit Laura. Sie trägt Leano auf dem Arm. Auch Alessio kuschelt sich an Pietros Arm. „Mein größtes Geschenk seid ihr 3: meine 2 Kinder und meine wundervolle Frau“, schreibt der 31-Jährige.

Pietro: „Ich hab dann Abbruch gemacht“

Unter dem Foto häufen sich Hunderte Glückwünsche. Es wird deutlich, dass an diesem Tag nicht nur seine Familie, sondern auch seine Fans und vor allem seine Freunde an ihn denken. Und die hatten für den 31-Jährigen auch eine Überraschung geplant, wie er am späten Abend in seiner Instagram-Story erzählt.

„Normalerweise wollten mich die Jungs überraschen“, verrät der 31-Jährige. „Die haben gesagt, ey Bro, wir haben was organisiert, lass‘ alle in den Club gehen.“ Doch Pietro Lombardi hatte da so gar keine Lust drauf. „Ich hab dann Abbruch gemacht, ich bin aus dem Alter raus“, betont der Sänger. „Ich habe zwei Kids und eine Frau.“

Was natürlich noch lange nicht heißt, dass man nicht auch mit Kindern und Frau feiern darf, schiebt der 31-Jährige hinterher. „Aber wenn man es nicht fühlt? Warum, was soll ich da? Ich würde einfach nur dumm rumhängen.“