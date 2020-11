Pietro Lombardi: Ex-Freundin Laura bekommt plötzlich diese intime Frage vom Sänger auf Instagram gestellt

Ob Pietro Lombardi wirklich schon mit seiner Beziehung zu Influencerin Laura Maria Rypa abschließen kann? Offenbar nicht. Denn: Plötzlich tauchte der Sänger in der Instagram-Story seiner Ex-Freundin auf.

Von der hübschen Blondine wollte Pietro Lombardi noch eine letzte Sache erfahren, bevor er sich wieder für eine neue Frau öffnen kann.

Pietro Lombardi will wissen, ob Laura ihn noch liebt

Damit haben die Follower von Laura nicht gerechnet. In einer Instagram-Fragerunde am Montag beantwortete die Influencerin plötzlich eine Frage von Pietro Lombardi höchstpersönlich.

Während die Zuschauer der Story nicht sehen konnten, wer welche Fragen stellt, konnte Laura selbst die Accounts dahinter sehen. Dass die Frage „Liebst du Pie noch?“ ausgerechnet von ihrem Ex kam, schien auch die 24-Jährige zu irritieren.

----------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Nach ihrer Trennung im Oktober 2016 wurde die Ehe von Pietro und Sarah im Jahr 2019 geschieden

Von 2019 bis 2020 saß der Sänger selbst in der DSDS-Jury

----------------------------

Pietro Lombardi: So reagiert Laura auf die neugierige Frage

Hat Pietro Lombardi etwa selbst vergessen, dass so eine Fragerunde doch nicht so ganz anonym abläuft? Schließlich hätte er nicht in dritter Person von sich reden müssen. Vielleicht hat er aber auch einfach darauf gehofft, dass seiner Ex nicht auffällt, von wem die neugierige Nachricht stammt.

Auf diese recht intime Frage antwortete Laura deshalb nur: „Pietro Lombardi, wieso fragst du mich das hier?“ Eine klare Antwort gab sie ihrem Verflossenen nicht. Denn vielleicht wollte die Blondine eben nicht in aller Öffentlichkeit über ihre Gefühle zum DSDS-Star reden.

----------------------------

----------------------------

Pietro Lombardi hofft auf Liebes-Comeback

Ob sich die Ex-Turteltauben anschließend in einem privaten Chat geschrieben haben, erfahren wir nicht. Aber ein Liebes-Comeback scheint demnach nicht vollkommen ausgeschlossen zu sein.

In einer Fragerunde gab Pietro Lombardi zu, dass er darauf hoffe, eines Tages wieder mit Laura Maria zusammenzukommen. Mehr dazu hier >>>