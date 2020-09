Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis – „Wie in einem fremden Körper“

Als Promi muss man sich oftmals auch zu seinem Privatleben äußern. Vor allem in Zeiten von Social Media bekommen Fans einen großen Einblick in das Leben ihrer Lieblingsstars abseits der TV-Kameras und Konzertbühnen.

Das trifft auch auf Pietro Lombardi zu. Der Sänger pflegt ebenfalls einen sehr engen Kontakt zu seinen Followern. Seinen treuen Anhängern scheint Pietro Lombardi nun aber eine Erklärung schuldig zu sein.

Pietro Lombardi richtet ernste Worte an seine Fans

Lange wurde spekuliert, ob Pietro Lombardi endlich wieder verliebt ist. Der einstige DSDS-Gewinner ist seit seiner Trennung von Ex-Frau Sarah Lombardi im Jahr 2019 solo unterwegs gewesen. Doch damit soll nun Schluss sein, wie er selbst bei Instagram am Freitag verkündet.

In einem Video gesteht der Ex-DSDS-Juror: „Es ist ganz crazy, nach so vielen Jahren über so ein Thema zu sprechen. Aber wir sind ein Team seit mehr als zehn Jahren und ihr supportet mich, ob ich am Boden bin oder ganz oben steh, und deswegen solltet ihr es wissen: Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Endlich wieder glücklich! SIE ist der Grund

Damit wäre die Katze aus dem Sack: Pietro Lombardi ist wieder vergeben. Den Namen seiner Liebsten erwähnt er nicht im Instagram-Clip, dennoch ist allen klar, dass es sich dabei um die attraktive Influencerin Laura Maria handelt. Sie sei diejenige, die Pietro „sehr, sehr glücklich macht“.

Dass der Musiker sein Leben nun wieder mit einer Frau teilt, sei für ihn eine große Überwindung. Über die vergangenen Jahre habe er sich eine „Schutzmauer“ aufgebaut und nur wenigen Personen vertraut. „Es ist richtig, es fühlt sich genau richtig an“, schwärmt der 28-Jährige von seiner neuen Liebe.

Dennoch sei die Situation, öffentlich über seine Freundin zu sprechen, alles andere als angenehm für Pietro Lombardi. „Es ist ganz komisch darüber zu sprechen. Ich komm mir vor wie in einem fremden Körper gerade“, gibt der Musiker zu.

Pietro Lombardi bittet Fans um Verständnis

Am Samstag will sich Pietro Lombardi dann endlich trauen und ein Pärchenfoto mit seiner Laura veröffentlichen. „Sie ist echt ein toller Mensch. Gebt ihr eine Chance“, bittet der „Cinderella“-Sänger.

Zu seinem Video schreibt der Ex von Sarah Lombardi: „Heute ist der Tag, an dem mein Herz zu euch spricht, und ich weiß, es ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt für mich, aber es ist das Richtige.“

Ob Laura Maria bei Pietros Fans einen genauso positiven Eindruck hinterlässt, wird sich also schon bald zeigen. Eines wird das Liebespaar aber sicherlich freuen: Unter dem Video des DSDS-Stars häufen sich die Glückwünsche.