Pietro Lombardi emotional: „Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt“

❤️PAPA SOHN TEAM ❤️ IS BACK 🔥 ES GIBT NICHTS SCHÖNERES AUF DIESER WELT ALS DIE UMARMUNG SEINES KINDES ICH GLAUBE MAL WIR HABEN UNS VERMISST ❤️🙏 ICH LIEBE DICH SO SEHR MEIN SCHATZ