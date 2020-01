Pietro Lombardi: Schwere Entscheidung nach Knie-OP – „Es gibt kein Zurück mehr“

Weihnachten und Silvester sind vorbei und bei den meisten haben sich mit dem Jahreswechsel auch die guten Vorsätze schon wieder verflüchtigt. Nicht so bei Pietro Lombardi.

Der Sänger ist, was seine Gesundheit angeht, knallhart. Drum hat Pietro Lombardi bei Instagram nun auch ein ambitioniertes Projekt angekündigt.

Pietro Lombardi knallhart: „Es gibt kein Zurück mehr“

20 Kilo will der Sänger bis Mai abnehmen. Der Grund: Pietro fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Durch seine Knie-Operation im vergangenen Jahr konnte der DSDS-Juror nur bedingt Sport machen. Und zack, da waren die Kilos wieder drauf.

Doch nun soll alles anders werden. Das kündigte Pietro Lombardi bei Instagram an. „Ich war, glaube ich, noch nie so unzufrieden mit meinem Körper“, so der 27-Jährige ganz selbstkritisch.

Und weiter: „Sport beginnt wieder. Nach sieben Monaten bin ich endlich mal wieder im Studio. Ich muss 20 Kilo abnehmen. Das wird echt hart, aber es gibt kein Zurück mehr.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Pietro Lombardi. Foto: imago images

2020 scheint das Jahr der harten Entscheidungen für Pietro Lombardi zu sein. Neben der Abnehm-Sache entschied sich Pietro auch noch, ganz offen zu seinen Fans zu sprechen. Im Interview für eine RTL-Doku sprach der Sänger über Probleme in seinem Privatleben. So fühle sich Lombardi häufig einsam.

Pietro Lombardi: „Ich bin einsam“

„Am Ende des Tages, wenn ich Zuhause die Tür aufmache, dann bin ich alleine. Ich bin einsam. Ich denke dann, 'Krass alter, jeder denkt, der badet gerade in Gold', aber ich bin eigentlich einsam. Und dann bringt dir auch kein Geld was“, so der 27-Jährige.

Kraft gibt ihm sein kleiner Sohn Alessio. „Mein Sohn ist verrückt nach Papa. Wir sehen uns zweimal die Woche den ganzen Tag. Da nehme ich auch keine Jobs an. Gar nichts.“