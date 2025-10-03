Fan stellt Pietro Lombardi dreiste Frage: „Warum bist du so dick geworden?“

Hinter Pietro Lombardi liegen schwere Wochen. Sein einstiger Traum von einer heilen Familie fiel in sich zusammen. Mit der Influencerin Laura Maria Rypa war der „DSDS“-Sieger in den vergangenen Jahren glücklich liiert. Zwei gemeinsame Söhne haben sie, der Bau eines eigenen Hauses war in vollem Gange.

Doch dann ereilte die Fans des Paares die Schreckensnachricht! Überraschend gaben Laura und Pietro ihre Trennung bekannt. Trotz kleinerer und größerer Krisen entschieden sie sich in der Vergangenheit immer wieder füreinander. Doch schlussendlich scheint ihre Liebe nicht ausgereicht zu haben.

In einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil meldet sich Pietro nun zu Wort und steht seinen Fans Rede und Antwort.

Pietro Lombardi nimmt kein Blatt vor den Mund

Nach der plötzlichen Trennung scheint sich Pietro Lombardi in seine Arbeit zu stürzen. Auf seinem Instagram-Profil, dem zwei Millionen Menschen folgen, nimmt der Sänger seine Fans mit durch seinen Alltag und teilt berufliche Ankündigungen. In einer neuen Story schreibt der „DSDS“-Star jetzt: „Die letzten Tage waren hier sehr ruhig. Viele private Sachen. Deshalb hab ich die Zeit nicht gefunden, um hier viel zu posten, aber ich bin jetzt wieder aktiv.“ Seine Fans sollen Pietro ihre brennendsten Fragen stellen.

Ein Follower zögert nicht lang und fragt ganz dreist: „Warum bist du so dick geworden?“ Anstatt beleidigt zu reagieren, antwortet der Sänger offen und ehrlich auf die Frage. Pietro schreibt: „Gute Frage. Weiß ich selbst nicht. Allein letzten Monat knapp zehn Kilo zugenommen. Ich sehe das auch optisch, keine Sorge, aber ich versuche schnell wieder ein paar Kilos zu verlieren. Manchmal ist es wie es ist, aber dass ich zugenommen habe, ist mein kleinstes Problem aktuell. Ein perfekter Körper ist nicht alles für mich.“

+++ Nach Trennung: Pietro Lombardi wählt überraschenden Wohnort +++

Der Liebeskummer scheint Pietro Lombardi zugesetzt zu haben. Dennoch gibt der Sänger die Hoffnung nicht auf und möchte sich scheinbar wieder mehr um sich selber kümmern. Am Abend steht der 33-Jährige dann wieder gut gelaunt auf der Bühne des Mallorca „Megaparks“. Schließlich muss die Show auch nach einer schmerzhaften Trennung weitergehen.

Wie es im Liebesleben von Pietro Lombardi weitergeht, bleibt hingegen abzuwarten. Nach seinen gescheiterten Beziehungen mit Sarah Engels und Laura Maria Rypa und drei aus den Verbindungen stammenden Kindern wird der Sänger nun sicherlich erstmal eine Datingpause einlegen.