Pietro Lombardi landet im Krankenhaus – das rät ihm nun sein Arzt

Es herrscht weiterhin Sorge um Pietro Lombardi. Der Sänger meldet sich plötzlich aus dem Krankenhaus!

Erst Megapark, dann Notaufnahme. Noch vor wenigen Tagen brachte Pietro Lombardi (33) beim großen Megapark-Closing auf Mallorca Tausende Fans zum Feiern. Jetzt liegt der DSDS-Star im Krankenhaus.

Pietro Lombardi im Krankenhaus – Schock nach Horror-Nacht!

Am Donnerstag (30. Oktober) meldete er sich mit besorgniserregenden Worten in seiner Instagram-Story. „Ich hatte gestern Nacht einen Anfall mit Atemnot und Übelkeit“, erzählt der Musiker. „Ich dachte wirklich, ich ersticke.“ Die Panik war groß: „Was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam.“

+++ Außerdem für dich interessant: Fans haben dringende Bitte an Pietro Lombardi: „Habe tausende Nachrichten bekommen“ +++

Pietro beschreibt die Nacht als echten Albtraum: „Ich hatte für einen kurzen Moment innerlich Angst und so eine richtige Panik.“ Am nächsten Tag suchte er das Krankenhaus auf und blieb fast den ganzen Tag dort. „Ich war gestern fast den ganzen Tag im Krankenhaus und habe meinen ganzen Körper durchchecken lassen. Ich hatte sehr hohen Blutdruck und ein paar andere Dinge“, schreibt er in einer zweiten Story.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Zum Glück gibt es Entwarnung: „Jetzt ist alles wieder unter Kontrolle“, so der Sänger erleichtert. Die Ärzte hätten ihm aber dringend geraten, es ruhiger angehen zu lassen. „Ich soll mich die nächsten Tage etwas ausruhen, deswegen bin ich erstmal bis Sonntag offline und lege das Handy weg. (…) Ich melde mich wieder, sobald ich etwas runtergekommen bin.“

Pietro bedankt sich bei seinen Fans für die vielen Genesungswünsche. „Macht euch keine Sorgen. Alles gut“, versichert er. Ob die stressigen Wochen auf Mallorca ihre Spuren hinterlassen haben?