Pietro Lombardi: DSDS-Schock! Er verlässt die Jury

Unglaubliche Szenen, die RTL in der DSDS-Folge von Samstag zeigte. Im Mittelpunkt: Jury-Mitglied Pietro Lombardi.

„Macht die Gruppe ohne mich“, rief Pietro Lombardi noch, dann war es um ihn geschehen. Dabei waren die Anzeichen schon im Vorhinein sichtbar. Der Sänger lag tief in seinen Stuhl gelehnt, man merkte ihm sein Unwohlsein spürbar an. Doch was war mit Pietro Lombardi?

Pietro Lombardi: Plötzlich verlässt er das Studio von DSDS

Tatort: DSDS-Recall in Sölden. Vor traumhaftem Bergpanorama wollten Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Co. den zukünftigen Superstar suchen. Doch während Bohlen, Xavier Naidoo und Oana Nechiti die frische Luft zu schätzen wussten, schlug sie Pietro Lombardi eher auf den Magen.

„Ich kann noch nicht mal mehr reden“, stammelte der Sänger immer wieder in die Kameras. Man kann sich denken, dass sich bei den Verantwortlichen der RTL-Casting-Sendung so langsam Sorge breitmachte.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Dann war es um Pietro Lombardi geschehen, er verließ die Jury. An der frischen Luft versuchte Pietro noch sein Verhalten zu erklären. „Ich bin ja keine Memme, aber mir ist total schlecht. Ich glaube, das ist die Höhe. Ich bin eigentlich super entspannt, aber sobald ich da drin sitze, kriege ich keine Luft mehr. Das ist zu krass gerade.“

DSDS-Dreh auf über 3000 Metern

Kein Wunder, drehte das DSDS-Team doch auf über 3000 Metern. Bleibt nur zu hoffen, dass Pietro zu den Live-Shows wieder fit ist.

DSDS läuft dienstags und samstags jeweils um 20.15 Uhr bei RTL.