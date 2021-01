Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit Ex-Freundin? Laura lässt Bombe platzen!

Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Ex-Freundin Laura Maria Ripa? Die Ex des DSDS-Siegers hat jetzt jedenfalls mit einem überraschenden Geständnis ihre Gefühle offenbart.

Denn während sowohl der Corona-positiv getestete Pietro Lombardi,als auch die Influencerin aktuell in Quarantäne sind, kam es zu einer intimen Instagram-Fragerunde.

Pietro Lombardi: Überraschendes Geständnis von Ex-Freundin

Das Liebes-Aus zwischen Pietro Lombardi und seiner Laura kam bereits nach wenigen Monaten Beziehung und für die Fans überraschend. Seitdem hoffen viele Fans darauf, dass die beiden wieder zueinander finden – und zumindest von Lauras Seite aus scheint noch nicht alles verloren.

Pietro Lombardi ist aktuell Single – doch seine Ex liebt ihn immer noch. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

In einer Instagram-Fragerunde am Freitag erklärte die Düsseldorferin ihren aktuellen Beziehungsstatus, und ob sie nach Pietro bereits einen anderen Mann getroffen habe.

-------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Im Januar 2021 erklärte Pietro Lombardi, an Corona erkrankt zu sein

---------------------

„Das ist eine sehr private Frage, aber dennoch beantworte ich sie euch ehrlich“, leitet Laura ihre Antwort ein. Sie kriege die Frage nach einer neuen Beziehung sehr oft gestellt, aber: „Nein, ich habe keinen Freund, ich bin auch in keiner Beziehung.“

Pietros Ex Laura beantwortet die Frage nach ihrem Beziehungsstatus. Foto: Instagram LauraMaria.rpa

Dennoch gibt sie zu, dass sie sich mit einem anderen Mann getroffen hat. „Ich will jetzt nicht sagen, 'es war ein Fehler', aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich liebe Pie einfach noch und es war dumm von mir, sage ich ehrlich.“ Wow, was für eine Ansage!

Das Treffen mit einem anderen Mann scheint die Blondine daher zu bereuen: „Ich liebe Pie einfach noch und deswegen war es eine falsche Entscheidung, die ich getroffen habe in dem Moment. Aber ja, das passiert.“

Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit Laura möglich?

Ob sich Pietro Lombardi der Gefühle seiner Ex-Freundin bewusst ist? Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die beiden noch in Kontakt stehen.

So tauchte der Sänger kürzlich sogar in Lauras Instagram-Live-Story auf, weil sie ihn per Face-Call anrief. Auch zeigte sich der Ex-Mann von Sarah Lombardi vor einigen Wochen selbst bei der Düsseldorferin auf Instagram.

-------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zu Pietro Lombardi:

-----------------------

Und nachdem der Vater des kleinen Alessio seine Corona-Erkrankung öffentlich machte, begab sich auch Laura postwendend in Quarantäne, klagt über Atembeschwerden und Kopfschmerzen.

Auch Pietro Lombardi gab seinen Fans ein Gesundheits-Update, wie du >>>hier lesen kannst. (kv)