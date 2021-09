Pietro Lombardi in Bochum: Mitten im Konzert ruft Ex-Frau Sarah Lombardi an – „Muss kurz abbrechen“

Da schlugen die Fanherzen höher! Als Pietro Lombardi am Samstagabend (28. August) ein Konzert in Bochum gab, klingelte plötzlich sein Handy. Am anderen Ende der Leitung saß niemand Geringeres als seine Ex-Frau Sarah Engels.

Aber wie reagiert man bloß, wenn man gerade vor rund 1.500 Besuchern auf der Bühne steht und plötzlich die Ex anruft? Mit seiner Reaktion sorgte Pietro Lombardi für laute Lacher beim „Zeltfestival Ruhr“.

Pietro Lombardi wurde bei seinem Konzert in Bochum von Ex-Frau Sarah Engels überrascht. Foto: IMAGO / Harald Deubert, IMAGO / Photopress Müller

Pietro Lombardi gibt Konzert in Bochum – Ex-Frau Sarah Engels ist auch dabei

Trotz regnerischen Wetters brachte Pietro Lombardi am Wochenende den Sommer zurück ins Ruhrgebiet. In der Nähe des Kemnader Sees gab der 29-Jährige am Samstagabend ein Strandkorb-Konzert. Seine Fans mussten sich zwar Corona-bedingt in oder vor ihren Strandkörben aufhalten, doch das hielt sie nicht davon ab, bei Lombardi-Hits wie „Señorita“, „Ti Amo“ und dem DSDS-Siegertitel „Call My Name“ mitzutanzen.

Fans der ersten Stunde kamen an diesem Abend besonders auf ihre Kosten. Denn: Auf einmal stand Pietro Lombardi gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Engels, die er 2011 in der RTL-Castingshow kennenlernte, auf der Bühne.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Pietro Lombardi bekommt plötzlich Videoanruf von Ex Sarah: „Alessios Mama ruft an!“

Als Pietro gerade ein Foto von sich und der Zuschauermenge machen wollte, klingelte plötzlich sein Handy: „Oh, Alessios Mama ruft an! Was für ein Zufall.“ Dann nahm der Sänger den Videoanruf seiner Ex an – und das Publikum auf dem Festivalgelände tobte vor Freude.

„Sagt mal alle ganz laut: 'Hallo Sarah!'“, bat Pietro seine Zuschauer, während er sein Handy zu ihnen drehte. Und tatsächlich, auf dem Display seines Smartphones war ganz eindeutig das Gesicht von Sarah Engels zu sehen.

Pietro Lombardi und Sarah Engels waren fünf Jahre lang ein Paar, drei Jahre davon verheiratet. Foto: IMAGO / Eventpress

Doch warum rief die 28-Jährige am Samstagabend bei ihrem Ex-Mann an? „Sie wollte fragen, wie es Alessio geht“, erklärte Pietro seinen Fans. Denn: Der Sechsjährige war an diesem Abend zum ersten Mal bei einem Live-Auftritt seines Papas dabei und schaute ihm aufgeregt vom Backstagebereich neben der Bühne aus zu. Damit er seiner Mama selbst versichern konnte, dass es ihm gut ging, gab Pietro das Handy an Sohnemann Alessio weiter.

Pietro Lombardi nimmt es mit Humor: „Wenn die Mutter anruft, muss ich kurz abbrechen“

So lange mussten sich die Fans und Pietro Lombardi selbst allerdings gedulden: „Geht gleich weiter“, versicherte der Musiker seinen Zuschauern, während Alessio in aller Ruhe mit Mama Sarah sprach. Im Hintergrund setzte bereits die Musik ein.

Kurz darauf verabschiedete sich Pietro mit einem trockenen „Okay, ciao“ von seiner Ex und erklärte anschließend mit einem Lachen: „Tja, wenn die Mutter anruft, muss ich kurz abbrechen. Ist Fakt. Kann man nichts machen. So ist das Leben.“

Bei dem Konzert in Bochum wurde es sogar noch richtig emotional. Wieso Pietro Lombardi plötzlich in Tränen ausbrach und seine Performance sogar kurzzeitig abbrechen musste, erfährst du hier.

Oje, kriselt es etwa bei den Turteltauben? Sarah Engels beichtete ihren Fans kürzlich, das ihr Date mit Ehemann Julian „echt kacke“ war. Doch was war passiert?